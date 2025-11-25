Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν αυτές τις 3 ημερομηνίες, έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν αυτές τις 3 ημερομηνίες, έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση
Φωτογραφία: Pexels

Οι ειδικοί στην αριθμολογία και την αστρολογία αναφέρουν ότι υπάρχουν τρεις ημερομηνίες γέννησης που συχνά συνδέονται με άτομα υψηλής αξίας, τα οποία έχουν αυτοπεποίθηση και πλήρη επίγνωση της προσωπικής τους αξίας. Αν και κάποιοι θεωρούν ότι τα υψηλά τους στάνταρ είναι ανέφικτα, εκείνοι γνωρίζουν πως τα σταθερά όριά τους λειτουργούν ως φυσικό φίλτρο, κρατώντας μακριά όσους δεν προορίζονται να μείνουν στη ζωή τους.

Μπορεί να χαρακτηρίζονται ως «απαιτητικοί», αλλά στην πραγματικότητα, όποιος διαθέτει έντονη αυτοεκτίμηση καταλαβαίνει ότι αυτή η βεβαιότητα δεν είναι τυχαία. Η αγάπη του εαυτού σου είναι συνειδητή επιλογή που ξεκινά με το να τιμάς την αξία σου, πριν αναζητήσεις επιβεβαίωση από τους άλλους. Με αξιοσημείωτη αυτοπεποίθηση, ισχυρές αρχές και ακλόνητη ηθική, αυτά τα άτομα μας υπενθυμίζουν ότι είναι απόλυτα θεμιτό να θέλουμε – και να περιμένουμε- περισσότερα από τη ζωή μας. Εξάλλου, είμαστε οι μόνοι που τη ζούμε πραγματικά.

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν αυτές τις 3 ημερομηνίες, έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση

  • Την 8η του μήνα: Καρμική σοφία
  • Τη 10η του μήνα: Τολμηρή δημιουργικότητα
  • Την 27η του μήνα: Σφοδρή προστασία

Την 8η του μήνα: Καρμική σοφία

Με γειωμένη σοφία, οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί την 8η οποιουδήποτε μήνα, δεν απασχολούν το μυαλό τους με οτιδήποτε παροδικό. Αυτό που αναζητούν, είναι η συνέπεια.  Αντί να προσπαθείτε να εντυπωσιάσετε με τα λόγια, δείξτε την αφοσίωση με τις ενέργειές σας. Μόνο τότε θα ρίξουν τις άμυνές τους.

Με κυβερνήτη τους τον Κρόνο, τον πλανήτη του κάρμα, ξέρουν καλά ότι, κάθε επιλογή, έχει και τις συνέπειές της. Γι’ αυτό έχουν τις ηθικές τους αξίες για πυξίδα και παραμένουν ακλόνητα πιστοί στον εαυτό τους. Όλα τα άλλα, έρχονται από μόνα τους.

Τη 10η του μήνα: Τολμηρή δημιουργικότητα

Όσοι έχουν γεννηθεί στις 10 του μήνα ξεχωρίζουν αμέσως χάρη στη «λαμπερή» τους διάθεση. Μέσα σε ένα πλήθος, είναι εκείνοι που ξεχωρίζουν με το χιούμορ, τη θεατρικότητα ή την ισχυρή προσωπικότητά τους. Η χρυσή τους αύρα τούς κάνει μαγνητικούς και ευχάριστους στη συναναστροφή.

Κι όμως, παρότι συχνά δείχνουν παιχνιδιάρηδες, ανάλαφροι ή σχεδόν παιδικά χαρούμενοι, δεν πρέπει να μπερδευτεί αυτή η εξωστρέφεια με αδυναμία. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι η αυτοαγάπη είναι η βάση μιας ολοκληρωμένης ζωής και φροντίζουν το περιβάλλον τους να αντανακλά τις υψηλότερες επιθυμίες, στόχους και φιλοδοξίες τους.

Οι άνθρωποι γύρω τους δεν πρέπει να νιώθουν απειλή ή φόβο από την ισχυρή αίσθηση ταυτότητας που διαθέτουν – διαφορετικά, εκείνοι γρήγορα χάνουν το ενδιαφέρον τους.

Την 27η του μήνα: Σφοδρή προστασία

Οι γεννημένοι την 27η οποιουδήποτε μήνα, είναι γνωστοί για την ενέργεια του προστάτη που τους διακρίνει.  Με τη σφοδρότητα του πνεύματός τους, δεν κάνουν πίσω, σε οποιοδήποτε εμπόδιο.  Μάλιστα, δυναμώνουν ώστε υπερβαίνουν κάθε δυσκολία.

Η αποδοχή του εαυτού τους δίνει τη δυνατότητα ν’ αναγνωρίζουν τις αδυναμίες τους και να τις ξεπερνούν.  Με κυβερνήτη τον Άρη, τον πλανήτη της φιλοδοξίας, σπάνια παραμένουν αδρανείς.  Με αυτονομία και αυτοπεποίθηση, είναι γνωστό ότι κινούνται επιδέξια.

Αν θέλετε να σας εντάξουν στον κύκλο τους, πρέπει να θαυμάσετε την ατομική τους δύναμη. Αν τυχόν εμποδίσετε την ελεύθερη βούλησή τους, είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσετε την ενόχληση αυτών των γεμάτων αυτοπεποίθηση ατόμων.

 

