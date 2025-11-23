Αριθμολογία: Ο γρουσούζικος αριθμός για κάθε ζώδιο – «Φέρνει κακή τύχη, καλύτερα να τον αποφεύγετε»

Η αστρολογία και η αριθμολογία συνδέουν τους «γρουσούζικους» αριθμούς με τα ζώδια, επηρεάζοντας την ενέργεια και την τύχη τους. Κάθε ζώδιο έχει έναν συγκεκριμένο δύσκολο ή «άτυχο » αριθμό, με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις σε διάφορους τομείς της ζωής.

Η αστρολογία αναλύει τις θέσεις των ουράνιων σωμάτων για να δημιουργήσει το κοσμικό αποτύπωμα ενός ατόμου. Η αριθμολογία, από την άλλη πλευρά, δίνει έμφαση στην επιρροή των αριθμών στην τύχη και την επιτυχία ενός ατόμου, ευθυγραμμίζοντας ή μη την ενέργειά του.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τους άτυχους αριθμούς μας, όχι μόνο εκείνους που μας φέρνουν καλή τύχη. Η αποφυγή αυτών των δυσμενών αριθμών κατά την επιλογή διευθύνσεων, αριθμών τηλεφώνου, πινακίδων κυκλοφορίας και σημαντικών αποφάσεων μπορεί να είναι μια σοφή επιλογή.

Σε τελική ανάλυση, ποιος θέλει να προσκαλέσει την κακή τύχη στη ζωή του; Ένας πλανήτης κυβερνά κάθε ζώδιο, με αριθμολογικές συσχετίσεις —τόσο τυχερές όσο και άτυχες— που ενισχύουν την επιρροή του πλανήτη και του ζωδίου.

Διαβάστε παρακάτω για να ανακαλύψετε ποιον αριθμό πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με το ζώδιό σας.

Ο άτυχος αριθμός για κάθε ζώδιο

Κριός: 6

Ταύρος: 7

Δίδυμος: 3

Καρκίνος: 4

Λέων: 9

Παρθένος: 8

Ζυγός: 5

Σκορπιός: 2

Τοξότης: 6

Αιγόκερως: 3

Υδροχόος: 4

Ιχθύς: 1

Ο Κριός κυβερνάται από τον Άρη, έναν πλανήτη που συνδέεται με δράση, αποφασιστικότητα και ανταγωνιστική ενέργεια. Όσοι έχουν γεννηθεί στο ζώδιο του Κριού διαθέτουν το θάρρος και την ορμή να αντιμετωπίζουν νέα εμπόδια κατά μέτωπο.

Γι’ αυτόν τον λόγο, ο «άτυχος» αριθμός τους θεωρείται το 6. Αυτός ο αριθμός, που συμβολίζει την ηρεμία και τον συμβιβασμό, μπορεί να μειώσει τη φυσική παρόρμηση και το κίνητρο των Κριών, οι οποίοι είναι συνήθως γεμάτοι ενέργεια και φιλοδοξίες.

Η επιρροή του αριθμού 6 συχνά συγκρούεται με την αποφασιστική φύση τους, αφήνοντάς τους να νιώθουν κουρασμένοι, άτονοι ή χωρίς την καθιερωμένη τους δυναμική.

Ταύρος: 7

Ο Ταύρος κυβερνάται από την Αφροδίτη, γεγονός που τον καθιστά εργατικό ζώδιο και συχνά επιτυχημένο. Ο αριθμός 7 θεωρείται άτυχος για τους Ταύρους, καθώς πιστεύεται ότι φέρνει αναταραχή και αστάθεια στην προσπάθειά τους για οικονομική επιτυχία.

Αυτός ο εσωστρεφής και στοχαστικός αριθμός μπορεί να προκαλέσει έλλειψη συγκέντρωσης, καθώς και απρόσμενα έξοδα ή απώλειες που επηρεάζουν την ηρεμία τους.

Δίδυμος: 3

Ο Δίδυμος, που κυβερνάται από τον Ερμή, είναι γνωστός για τις ισχυρές επικοινωνιακές του ικανότητες και την ευκολία στη δημιουργία σχέσεων. Ωστόσο, οι Δίδυμοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τον αριθμό 3, καθώς μπορεί να προκαλέσει αίσθημα διάσπασης και έλλειψης εστίασης στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Επιπλέον, θεωρείται ότι ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξήσει το άγχος, γι’ αυτό συνιστάται να αποφεύγουν ραντεβού ή συναντήσεις που σχετίζονται με τον αριθμό 3.

Καρκίνος: 4

Ο Καρκίνος κυβερνάται από τη Σελήνη και συνδέεται με θέματα σπιτιού και οικογένειας. Ο άτυχος αριθμός του είναι το 4, που σχετίζεται με υλικά ζητήματα και πρέπει να αποφεύγεται πάση θυσία.

Ο αριθμός αυτός μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις στενές σχέσεις και την οικογενειακή ζωή των Καρκίνων, προκαλώντας δυσαρέσκεια. Για αυτό, είναι προτιμότερο να αποφεύγονται ημερομηνίες, μετακομίσεις και οικογενειακές συγκεντρώσεις που συνδέονται με τον αριθμό 4.

Λέων: 9

Ο Λέων κυβερνάται από τον Ήλιο και είναι γνωστός για τη δημιουργικότητα και την εξωστρεφή του φύση. Το ζώδιο αυτό λαχταρά την προσοχή και απολαμβάνει τον θαυμασμό.

Ο άτυχος αριθμός για τον Λέοντα είναι το 9, που μπορεί να επηρεάσει την αυτο-έκφρασή του και να προκαλέσει αίσθημα ανίας ή δυσαρέσκειας. Συνιστάται να αποφεύγονται δημόσιες εμφανίσεις, δημιουργικά έργα και ραντεβού που σχετίζονται με τον αριθμό 9.

Παρθένος: 8

Κυβερνήτης του Παρθένου είναι ο Ερμής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πρακτική, αναλυτική και εργατική φύση του Παρθένου. Ο άτυχος αριθμός του είναι το 8, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε υπερανάλυση και υπερβολική αυτοκριτική.

Η τάση αυτή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική υγεία του Παρθένου, με αποτέλεσμα το στρες και το άγχος. Έτσι, συνίσταται στους Παρθένους να μην σχεδιάζουν σημαντικά ραντεβού, δουλειές, και εξετάσεις υγείας που σχετίζονται με το 8.

Ζυγός: 5

Ο Ζυγός έχει κυβερνήτη την Αφροδίτη, γι’ αυτό το ζώδιο αυτό έχει ήρεμη και δίκαιη φύση. Η Αφροδίτη σχετίζεται με τον έρωτα, το χρήμα και την αρμονία.

Με σύμβολο τη ζυγαριά, οι Ζυγοί θέτουν ως προτεραιότητα την ισορροπία και την ακεραιότητα.

Ο απρόβλεπτος αριθμός 5 θεωρείται άτυχος για τον Ζυγό, καθώς μπορεί να πυροδοτήσει συγκρούσεις στις σχέσεις. Ο αριθμός αυτός μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση καθώς επιδρά στις ικανότητες λήψης αποφάσεων των Ζυγών.

Σκορπιός: 2

Ο Σκορπιός έχει κυβερνήτη του τον πλανήτη της μεταμόρφωσης, τον Πλούτωνα που είναι υπεύθυνος για το συναισθηματικό βάθος και το πάθος του. Οι Σκορπιοί είναι γνωστοί για την πίστη, την αποφασιστικότητα, την αντοχή και την εφευρετικότητά τους.

Ο αριθμός 2 μπορεί να φέρει τ’ αρνητικά τους γνωρίσματα στην επιφάνεια, όπως είναι η ζήλεια και η ανασφάλεια. Ακόμη, μπορεί να τους κάνει μυστικοπαθείς και επιφυλακτικούς με τους άλλους. Για τον λόγο αυτό, οι Σκορπιοί δεν πρέπει να βγαίνουν ραντεβού ούτε να συνάπτουν στενές σχέσεις που σχετίζονται με τον αριθμό 2.

Τοξότης: 6

Ο Δίας, ο πλανήτης της τύχης, κυβερνάει το ζώδιο του Τοξότη. Οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτό το ζώδιο έχουν έντονη αγάπη για την ελευθερία και την περιπέτεια. Ο άτυχος αριθμός για τον Τοξότη είναι το 6, που μπορεί να φέρει αισθήματα περιορισμού και δυσαρέσκειας.

Για αυτόν τον λόγο, όσοι ανήκουν σε αυτό το ζώδιο θα πρέπει να αποφεύγουν ταξιδιωτικά σχέδια που σχετίζονται με τον αριθμό 6, καθώς μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ενθουσιασμό τους για τη ζωή και τα ταξίδια.

Αιγόκερως: 3

Οι άνθρωποι που είναι γνωστοί για τον ρεαλισμό και την πειθαρχία τους είναι σταθερά και εργατικά άτομα. Ωστόσο, ο αριθμός 3 θεωρείται άτυχος για αυτούς επειδή συνδέεται με την αστάθεια, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα άγχους και απογοήτευσης.

Ως εκ τούτου, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να αποφεύγουν επιχειρηματικές συμφωνίες και σημαντικές αποφάσεις που περιλαμβάνουν τον αριθμό 3.

Υδροχόος: 4

Ο Ουρανός είναι ο κυβερνήτης πλανήτης του Υδροχόου και ενσαρκώνει χαρακτηριστικά όπως η καινοτομία και η ανεξαρτησία. Οι Υδροχόοι είναι γνωστοί για τη δημιουργικότητά τους και την ελεύθερη φύση τους.

Ωστόσο, ο άτυχος αριθμός τους, το 4, μπορεί να τους ωθήσει σε αντίσταση απέναντι στη ρουτίνα και την καθορισμένη τάξη, την οποία θεωρούν περιοριστική και βαρετή. Για να αντισταθμίσουν αυτή την επιρροή, οι Υδροχόοι θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε ραντεβού ή κοινωνικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον αριθμό 4.

Ιχθύες: 1

Οι Ιχθύες κυβερνώνται από τον Ποσειδώνα, ο οποίος συνδέεται με τα όνειρα και τη φαντασία. Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί κάτω από το ζώδιο των Ιχθύων διαθέτουν βαθιά συμπόνια για τους άλλους και είναι ικανοί να υπομένουν δυσκολίες.

Ωστόσο, ο άτυχος αριθμός τους είναι το 1, ο οποίος συγκρούεται με την επιθυμία των Ιχθύων για σύνδεση. Αυτός ο αριθμός μπορεί να προκαλέσει αισθήματα μοναξιάς και κενού, οδηγώντας ενδεχομένως σε στρες και άγχος. Ως εκ τούτου, τα άτομα Ιχθύες θα πρέπει να μένουν μακριά από έργα που σχετίζονται με τον αριθμό 1.