Όλοι χρειαζόμαστε τουλάχιστον έναν φίλο στη ζωή μας που θα είναι δίπλα μας για να μας παρηγορήσει και να μας προσφέρει μια διαφορετική οπτική γωνία όταν είμαστε συναισθηματικά φορτισμένοι ή ευάλωτοι.

Αν και ο κόσμος σήμερα τείνει να δίνει μεγαλύτερη αξία στην παραγωγικότητα, στους δείκτες επίδοσης και στα υλικά αγαθά, η αξία της συναισθηματικής νοημοσύνης παραμένει παραγνωρισμένη. Χωρίς αυτήν, ο κόσμος μας θα ήταν αντιδραστικός και σε διαρκή σύγκρουση.

Αυτοί οι διπλωματικοί, συμπονετικοί ή ευφυείς άνθρωποι μπορεί να είναι ήρεμοι, αλλά μην υποτιμάτε την επιρροή τους. Όταν αντιληφθούν κάποιον που χρειάζεται στήριξη, είναι οι πρώτοι που θα προστρέξουν. Αντίστοιχα, όταν κάποιος αποδειχθεί προβληματικός, η ικανότητά τους να «διαβάζουν» χαρακτήρες τους οδηγεί στο να θέτουν διακριτικά αλλά σταθερά όρια που προστατεύουν την γαλήνη τους. Αυτές οι παρατηρητικές ψυχές κάνουν το κάτι παραπάνω για να διατηρούν την αρμονία γύρω τους.

Σύμφωνα με ειδικούς αριθμολόγους και αστρολόγους, τέσσερις ημερομηνίες γέννησης είναι οι πιο πιθανές να ενσαρκώνουν αυτή τη σπάνια μορφή συναισθηματικής νοημοσύνης.

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 4 ημερομηνίες, έχουν σπάνια συναισθηματική νοημοσύνη

Γεννημένοι την 8η του μήνα: Πραγματιστική προσέγγιση

Τα άτομα που γεννιούνται στις 8 του μηνός διαθέτουν εξαιρετικές δεξιότητες αυτορρύθμισης, γεγονός που τα καθιστά προσγειωμένα και σταθερά. Η παρουσία τους γίνεται αισθητή ακόμη και στη σιωπή ή στη μοναξιά. Καθώς κυβερνώνται από τον καρμικό πλανήτη Κρόνο, λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα λόγια, τις πράξεις και τις αποφάσεις τους, κάτι που τους προσδίδει μια αίσθηση ωριμότητας και ταπεινότητας σε κοινωνικές περιστάσεις.

Με οξυδερκείς δεξιότητες παρατήρησης, μπορούν να αναγνωρίσουν πιθανά μοτίβα και συμπεριφορές κατά τις πρώτες τους συναντήσεις με νέα άτομα. Αυτή η ικανότητα τους επιτρέπει να διατηρούν την ηρεμία τους, να εμπιστεύονται το ένστικτό τους και να κάνουν προσεκτικές επιλογές σχετικά με τις σχέσεις και τις διασυνδέσεις τους.

Γεννημένοι τη 16η του μήνα: Διαισθητικός θεραπευτής

Οι άνθρωποι που γεννιούνται στις 16 του μηνός είναι εξαιρετικά συμπονετικοί. Ως φυσικοί ενσυναισθητικοί, έχουν μια βαθιά λαχτάρα για άνευ όρων αγάπη και ουσιαστικές σχέσεις με τους άλλους. Μπορούν να δουν το βαθύτερο «είναι» σας, σπάνια αποσπώνται από επιφανειακές ανησυχίες.

Με την επίδραση του Ποσειδώνα, του πλανήτη της πνευματικότητας, εκπέμπουν μια μυστικιστική αύρα που παρηγορεί, ηρεμεί και ελκύει τους άλλους. Προσφέρουν εύκολα διορατικές συμβουλές, ακριβή συναισθηματική επικύρωση και στοχαστική υποστήριξη σε σχεδόν οποιονδήποτε.

Με αυξημένη κοινωνική νοημοσύνη, αυτά τα άτομα μπορούν να ανιχνεύσουν ανεπαίσθητα συναισθηματικά ρεύματα που συχνά περνούν απαρατήρητα από τους άλλους.

Γεννημένοι την 20ή του μήνα: Ευαίσθητος φροντιστής

Οι άνθρωποι που γεννιούνται στις 20 του μηνός επηρεάζονται από το φεγγάρι, το κοσμικό σύμβολο των συναισθημάτων. Αυτός ο διαισθητικός φροντιστής έχει την τάση να καλλιεργεί μια βαθιά κατανόηση του ασυνείδητου νου και της ψυχής.

Η ψυχή του είναι γεμάτη γνήσιες προθέσεις προς τους άλλους, κάτι που συχνά τον οδηγεί να κάνει επιλογές που δίνουν προτεραιότητα στην κοινότητα ή την οικογένειά του έναντι του εαυτού του.

Βλέπει τον εαυτό του ως μέρος ενός ευρύτερου συνόλου, καθιστώντας τον ιδιαίτερα συντονισμένο με τα συναισθήματα των γύρω του. Κατά καιρούς, μπορεί να μπλεχτεί τόσο πολύ με τα συναισθήματα των άλλων, που γίνεται δύσκολο να διακρίνει πού τελειώνουν τα δικά του συναισθήματα και πού αρχίζουν των άλλων.

Γεννημένοι την 24η του μήνα: Μοναδική γοητεία

Η Αφροδίτη, ο πλανήτης της αγάπης, της έλξης και της στοργής, κυβερνά αυτήν την ημερομηνία γέννησης. Τα άτομα που γεννιούνται στις 24 του μηνός είναι γνωστά για τις γοητευτικές τους προσωπικότητες και συχνά περιβάλλονται από φίλους και οικογένεια που τα αγαπούν.

Η σχέση-προσανατολισμένη φύση τους διευκολύνει τους άλλους να έλκονται στην τροχιά τους. Αν και η φιλική τους συμπεριφορά μπορεί να φαίνεται αβίαστη, είναι αποτέλεσμα προσεκτικής σκέψης.

Έχουν επίγνωση του πώς κάθε λέξη μπορεί να ενισχύσει ή να αποδυναμώσει μια σύνδεση, προσπαθώντας πάντα να είναι ευαίσθητοι προς τις ανάγκες των γύρω τους.