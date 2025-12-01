Πάνω από 1.000 χιλιοστά βροχής τον Νοέμβριο στα Τζουμέρκα – Τι δείχνουν τα στοιχεία του meteo 

  • Ο Νοέμβριος του 2025 χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα αυξημένες βροχοπτώσεις, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, σύμφωνα με τις καταγραφές του meteo.gr.
  • Στην ορεινή ζώνη των Τζουμέρκων, τα ύψη βροχής υπερέβησαν τα 1.000 χιλιοστά μέσα σε έναν μήνα, με τον Καταρράκτη Άρτας να καταγράφει 1.055 χιλιοστά.
  • Οι μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης του Νοεμβρίου 2025 σε Καταρράκτη και Λεπιανά Άρτας συγκαταλέγονται στα δέκα μεγαλύτερα μηνιαία ύψη βροχής που έχουν καταγραφεί από το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Από ιδιαίτερα αυξημένες βροχοπτώσεις χαρακτηρίστηκε ο Νοέμβριος του 2025, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, σύμφωνα με τις καταγραφές του εκτεταμένου δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Ήπειρο και πιο συγκεκριμένα στην ορεινή ζώνη των Τζουμέρκων, όπου τα καταγεγραμμένα ύψη υπερέβησαν τα 1.000 χιλιοστά μέσα σε έναν μήνα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία χάρτη του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, όπου παρουσιάζεται η χωρική κατανομή του συνολικού μηνιαίου υετού πάνω από την Ελλάδα για τον Νοέμβριο του 2025, τέσσερις σταθμοί κατέγραψαν μηνιαίο ύψος βροχής άνω των 800 χιλιοστών, δεκατρείς σταθμοί άνω των 600 χιλιοστών, τριάντα τρεις σταθμοί άνω των 400 χιλιοστών, ενώ διακόσιοι ογδόντα τρεις σταθμοί κατέγραψαν ποσότητες μεγαλύτερες από 100 χιλιοστά (ποσοστό 51% επί του συνόλου των ενεργών σταθμών).

Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής καταγράφηκε στον Καταρράκτη Άρτας, όπου σημειώθηκαν 1.055 χιλιοστά, με ορισμένες μικρές απώλειες στην καταγεγραμμένη ποσότητα λόγω μικρών διακοπών στη μετάδοση δεδομένων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το meteo οι μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης του Νοεμβρίου 2025 στον Καταρράκτη και στα Λεπιανά Άρτας, συγκαταλέγονται στα δέκα μεγαλύτερα μηνιαία ύψη βροχής που έχουν καταγραφεί από την έναρξη λειτουργίας του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Τα δέκα μεγαλύτερα μηνιαία ύψη βροχής εμφανίζονται κυρίως σε τρεις περιόδους με έντονα καιρικά φαινόμενα: τον Φεβρουάριο 2019 (κακοκαιρίες Χιόνη και Ωκεανίς), τον Σεπτέμβριο 2023 (κακοκαιρίες Daniel και Ηλίας) και τον Νοέμβριο 2025 (κακοκαιρία Adel).

