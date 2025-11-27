Κακοκαιρία Adel: Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα – Σπίτια έτοιμα να καταρρεύσουν

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία Adel: Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα – Σπίτια έτοιμα να καταρρεύσουν

Η επόμενη ημέρα της κακοκαιρίας Adel που έπληξε χθες (26/11) το βράδυ την Κεντρική Κέρκυρα, βρίσκει το νησί να προσπαθεί να κλείσει πληγές και να επιστρέψει στην κανονικότητα.

Έπειτα από ολονύκτιες προσπάθειες στον Ποταμό για τον καθαρισμό της κοίτης από τα φερτά υλικά του ποταμιού της περιοχής, η στάθμη του νερού που προκάλεσε πλημμύρες έπεσε.

Σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου στα κεντρικά του νησιού παρατηρούνται καταπτώσεις και μικρές κατολισθήσεις. Τα μηχανήματα έργου δουλεύουν για τον καθαρισμό των δρόμων.

Τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο. Βλάβες στο δίκτυο υδροδότησης καταγράφονται σε μέρη των περιοχών Μωραΐτικα, Κομπίτσι, Λιαπάδες, Κανάλια, Ποταμός, Πετάλεια. Οι ζημιές προέρχονται κυρίως από πτώσεις δένδρων πάνω στα καλώδια του δικτύου.

Στα Τζουμέρκα όπου οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας, σημειώνονται από χθες νέες κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία, με τη μεγαλύτερη, μέσα στο χωριό Άγναντα.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής. Μεγάλο τμήμα του εδάφους έχει καταρρεύσει, διαμορφώνοντας μια εκτεταμένη κατολίσθηση δίπλα στις κατοικίες της περιοχής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Long Covid: Ποιες είναι οι 8 παραλλαγές που εντόπισε το Harvard – Πώς θα καταλάβετε αν έχετε κάποια;

Άδωνις Γεωργιάδης: Δωρεάν έλεγχος γονιμότητας από το 2026-Ποιες γυναίκες αφορά

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Τι είναι και ποια η διαφορά τους με τις Ατομικές – Χρήσιμος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσε...

Μητσοτάκης: Επιστρέφουμε το οικονομικό μέρισμα στους πολίτες από την ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:32 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Νέο έκτακτο δελτίο για βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ για την κακοκαι...
11:27 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Κως: 42χρονος αποπειράθηκε να βιάσει την γυναίκα του φίλου του ενώ απουσίαζε στο εξωτερικό

Τη γυναίκα φίλου του που απουσίαζε στο εξωτερικό, πήγε να επισκεφθεί 42χρονος πακιστανικής κατ...
11:20 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων – Οι 4 βασικές αλλαγές

Με Υπουργική Απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά την εισ...
09:51 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 35χρονο που παρενοχλούσε συστηματικά 39χρονη – Απείλησε την ίδια και τον σύζυγό της

Ένας 35χρονος από το Αφγανιστάν συνελήφθη χθες (26/11) το πρωί σε περιοχή της Θεσσαλονίκης καθ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»