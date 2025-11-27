Κακοκαιρία Adel: Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα – Σπίτια έτοιμα να καταρρεύσουν

Η επόμενη ημέρα της κακοκαιρίας Adel που έπληξε χθες (26/11) το βράδυ την Κεντρική Κέρκυρα, βρίσκει το νησί να προσπαθεί να κλείσει πληγές και να επιστρέψει στην κανονικότητα.

Έπειτα από ολονύκτιες προσπάθειες στον Ποταμό για τον καθαρισμό της κοίτης από τα φερτά υλικά του ποταμιού της περιοχής, η στάθμη του νερού που προκάλεσε πλημμύρες έπεσε.

Σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου στα κεντρικά του νησιού παρατηρούνται καταπτώσεις και μικρές κατολισθήσεις. Τα μηχανήματα έργου δουλεύουν για τον καθαρισμό των δρόμων.

Τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο. Βλάβες στο δίκτυο υδροδότησης καταγράφονται σε μέρη των περιοχών Μωραΐτικα, Κομπίτσι, Λιαπάδες, Κανάλια, Ποταμός, Πετάλεια. Οι ζημιές προέρχονται κυρίως από πτώσεις δένδρων πάνω στα καλώδια του δικτύου.

Στα Τζουμέρκα όπου οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας, σημειώνονται από χθες νέες κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία, με τη μεγαλύτερη, μέσα στο χωριό Άγναντα.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής. Μεγάλο τμήμα του εδάφους έχει καταρρεύσει, διαμορφώνοντας μια εκτεταμένη κατολίσθηση δίπλα στις κατοικίες της περιοχής.