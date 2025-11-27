Κως: 42χρονος αποπειράθηκε να βιάσει την γυναίκα του φίλου του ενώ απουσίαζε στο εξωτερικό

Κως: 42χρονος αποπειράθηκε να βιάσει την γυναίκα του φίλου του ενώ απουσίαζε στο εξωτερικό

Τη γυναίκα φίλου του που απουσίαζε στο εξωτερικό, πήγε να επισκεφθεί 42χρονος πακιστανικής καταγωγής στην Κω και αποπειράθηκε να τη βιάσει, όπως κατήγγειλε η ίδια.

Σύμφωνα με την rodiakigr., το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε απογευματινές ώρες του Σαββάτου 18 Ιανουαρίου 2025 στην Κω. Λίγο αργότερα καταγγέλθηκε στην αστυνομία και την επόμενη ημέρα, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 42χρονος Πακιστανός.

Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω η 50χρονη και δήλωσε πως περίπου στις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, την επισκέφθηκε στο σπίτι της ο 42χρονος αλλοδαπός φίλος του συζύγου της. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του, και καθώς ο σύζυγος της απουσίαζε στο εξωτερικό, ο φίλος του φέρεται να επιχείρησε να τη βιάσει.

Ο αλλοδαπός κατηγορείται για απόπειρα βιασμού και πρόκειται να δικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου, την 1η Δεκεμβρίου.

