Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.
Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 27/11/2025
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
1 ώρα πριν
Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Επιστρέφουμε στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης ως ανάχωμα στο αυξημένο κόστος ζωής
1 ώρα πριν
Ανδρουλάκης στον Realfm 97,8: Τον κ. Τσίπρα τον είχε διαψεύσει η ίδια η Φώφη Γεννηματά – Αδιανόητο να συνεχίζεται αυτή η ιστορία, δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει
3 ώρες πριν
Χονγκ Κονγκ: Στους 55 οι νεκροί από τη φωτιά, ενώ η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται 24 ώρες μετά – Πολλοί κάτοικοι αγνοούνται ακόμη
2 ώρες πριν
Κακοκαιρία Adel: Ξηλώθηκαν στέγαστρα και δέντρα στην Φοινικούντα – Χωρίς ρεύμα η περιοχή
2 ώρες πριν
Πούτιν: Άφησε για λίγο την πολιτική και το… έριξε στη μουσική – Βίντεο από την προσπάθειά του να παίξει κομούζ στο Κιργιστάν
2 ώρες πριν
Τα 7 σημάδια που δείχνουν ότι δεν αξιοποιείτε τις πραγματικές σας δυνατότητες, και κατά βάθος το γνωρίζετε
49 λεπτά πριν
Απώλεια βάρους: Άνδρας έχασε 110 κιλά με μία απλή καθημερινή συνήθεια – «Kατάφερα να ξανασταθώ στα πόδια μου»
4 ώρες πριν
Αναγκάζει την έφηβη κόρη της να πληρώνει ενοίκιο – «Δεν μου αρέσει που σπαταλάει όλα της τα χρήματα»
3 ημέρες πριν
Επίδομα 250 ευρώ: Δείτε εδώ αν το δικαιούστε
6 λεπτά πριν
Πειραιάς: «Οι χώροι εργασίας στο αμαξοστάσιο κρίνονται ανεπαρκείς» – Οι εργαζόμενοι είχαν προειδοποιήσει 5 μέρες πριν από το δυστύχημα
13 λεπτά πριν
Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 27/11/2025
17 λεπτά πριν