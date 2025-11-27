Θάνατος 19χρονου σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: «Παρακαλούσα τον χειριστή να κόψει ταχύτητα» είπε η μητέρα του – Συνεχίζεται η δίκη

Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της μητέρας του άτυχου 19χρονου που έχασε την ζωή του σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής, κατά την διάρκεια της δίκης στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών.

Η μητέρα του 19χρονου περιέγραψε με λυγμούς τα όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια της εκείνη την ημέρα, όταν, όπως είπε παρακαλούσε τον χειριστή του μηχανήματος να κόψει ταχύτητα, εκείνος όμως δεν το έκανε και ξαφνικά όλα σκοτείνιασαν. Είδε τον μεγάλο της γιο πεσμένο μπρούμυτα και άκουσε τσιρίδες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η δίκη ξεκίνησε την προηγούμενη Πέμπτη αλλά διακόπηκε αμέσως, καθώς ένας εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων ενημέρωσε το δικαστήριο ότι δεν έχει συνήγορο υπεράσπισης και έτσι το δικαστήριο διόρισε κάποιον και του έδωσε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη δικογραφία.

Έτσι η δίκη διακόπηκε για σήμερα και ξεκίνησε κανονικά με την κατάθεση μαρτύρων.

