Θάνατος 19χρονου σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: «Ξεκινάει ο πόλεμος», λέει ο πατέρας του – Αναβλήθηκε η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας

Αναβλήθηκε για τις 16 Δεκεμβρίου του 2026 η δίκη ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας, Αναστασίας Χαλκιά και άλλων 7 ατόμων για τις συνθήκες λειτουργίας του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.

Μια εκ των κατηγορουμένων και ένας συνήγορος υπεράσπισης αιτήθηκαν την αναβολή της υπόθεσης λόγω κωλυμάτων, κάτι που έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Αυτό προκάλεσε την οργή του πατέρα του άτυχου παιδιού, Γιώργου Καμπαϊλή. «Οι φονιάδες θα είναι έξω. Όσοι τους υπερασπίζονται θα έπρεπε να σκέφτονται ότι τα παιδιά τους θα είναι στο σπίτι», είπε με την πρόεδρο να εκφράζει τη συμπαράστασή της για την απώλεια του παιδιού του, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα, voria.gr.

Μετά την αναβολή, ο πατέρας του παιδιού σημείωσε ότι «αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι πρωτάκουστο. Ξεκινάει ο πόλεμος. Έχω δει ενισχύσεις κυβερνητικές με συνηγόρους που σχετίζονται με τον υπουργό Δικαιοσύνης να έρχονται να υπερασπιστούν την τέως δήμαρχο και πήγε 13 μήνες το δικαστήριο πίσω. Ότι είναι σε εκκρεμότητα η τελική απόφαση του ΣτΕ, ότι αυτή τη στιγμή εξετάζεται μία δικογραφία ακόμα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο είναι η συνέχεια της ιστορίας. Εμένα πόλεμο δεν μπορούν να μου κάνουν. Και δεν υπάρχει περίπτωση να πολεμήσει κανένας τον θάνατο του παιδιού μου. Όσους κι αν φέρουν, όσους παράπλευρους κι αν φέρουν πια, αφού το θέλουν κυβερνητικά ανοιχτά, θα βρουν πολύ μεγάλο τείχος», τόνισε.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει τίποτα ανεξιχνίαστο όσον αφορά στην υπόθεση του Γιάννη Καμπαϊλή. Επίσης, θέλω να πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Στις συγκεκριμένες δικογραφίες και πειθαρχικά εμπλέκεται και ο νυν δήμαρχος Κασσάνδρας, ο οποίος όταν χάθηκε το παιδί ήταν αντιδήμαρχος τεχνικών έργων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πέρα από τις αναβολές, τις γραβάτες, τα παράβολα και όλη την ιστορία θα πρέπει να έρθουν να δουν και το μνήμα του παιδιού», πρόσθεσε.

«Δεν ξέρω τι κάνουν με τις άλλες υποθέσεις, κάνω μήνες υπομονή, δεν δίνω στοιχεία γιατί δεν μου αρέσει η αναστάτωση, όμως να ξέρουν ότι αν δεν κινηθούν σωστά κι έτσι όπως πρέπει με βάση τη Δικαιοσύνη θα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα Τέμπη μπορεί να μην έχουν καταλήξει, από τον θάνατο το Καμπαϊλή όμως θα καταλήξουν όλοι», ανέφερε ο πατέρας του Γιάννη.

«Δεν θα τους περάσει. Εμείς θα είμαστε εδώ, εύχομαι να είναι και οι φονιάδες του παιδιού μου εδώ την επόμενη φορά για να μην αναγκαστώ να πάω τους βρω μόνος μου», κατέληξε.

Αντικείμενο αυτής της δικογραφίας είναι οι συνθήκες αδειοδότησης του εν λόγω λούνα παρκ, ενώ η κατηγορία αφορά σε πλημμέλημα και συγκεκριμένα αυτό της παράβασης καθήκοντος άπαξ και κατ’ εξακολούθηση. Λόγω ειδικής δωσιδικίας στο πρόσωπο της έκπτωτης δημάρχου, η δίκη προσδιορίστηκε ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Κατηγορούμενοι για το ίδιο αδίκημα εκτός από την έκπτωτη δήμαρχο είναι δύο αντιδήμαρχοι και ο προϊστάμενος του τμήματος αδειοδοτήσεων. Για ηθική αυτουργία στην παράβαση καθήκοντος παραπέμφθηκε ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, ενώ για συνέργεια στην παράβαση καθήκοντος θα δικαστούν δύο μηχανικοί που βεβαίωσαν ότι οι εγκαταστάσεις ήταν ασφαλείς, καθώς και ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου.

Με απόφαση του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, μετά τη γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμβουλίου αιρετών, η Αναστασία Χαλκιά είχε παυθεί από τα καθήκοντά της.

Οι δηλώσεις του συνηγόρου της Αναστασίας Χαλκιά, Αντώνη Κουδρόγλου: