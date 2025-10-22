Ουγκάντα: Τουλάχιστον 63 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – Δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν μετωπικά

Τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους αυτοκινητοδρόμους της Ουγκάντας είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 63 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πρωτεύουσα Καμπάλα και την πόλη Γκούλου στα βόρεια της χώρας.

TRAGEDY ON KAMPALA-GULU HIGHWAY 63 Dead in Midnight Crash at Kitaleeba A fatal four-vehicle collision involving two buses, a lorry, and a Toyota Surf has claimed 63 lives and left many injured near Asili Farm. Police urge extreme caution as investigations continue.#CapitalFm pic.twitter.com/P8wbK4eh0q — Capital FM Uganda (@CapitalFMUganda) October 22, 2025



Οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι το δυστύχημα προκλήθηκε όταν δύο λεωφορεία προερχόμενα από αντίθετες κατευθύνσεις επιχείρησαν να προσπεράσουν άλλα οχήματα – ένα φορτηγό και ένα όχημα τύπου SUV.

AT LEAST 63 people have died after two buses smashed head on causing a four vehicle pile-up.

The buses were travelling in opposite directions before they “met head on” while both attempting to overtake a car and a lorry in Uganda. ₿: bc1q8grl3y7utzevu56uq0us0rpgv6r69me762g20g pic.twitter.com/yfWlwHTVRO — Centennial Man (@CentennialMan) October 22, 2025



«Στην πορεία και τα δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν μετωπικά στη διάρκεια ελιγμών για να προσπεράσουν», ανέφερε στο Χ η Αστυνομική Δύναμη της Ουγκάντας και πρόσθεσε ότι «63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όλοι επιβάτες των οχημάτων που ενεπλάκησαν» στο τροχαίο δυστύχημα.

63 people have been confirmed dead in a fatal road accident that occurred today at 12:15 am at Kitaleba Village, near Asili Farm, along the Kampala – Gulu Highway. The crash involved four motor vehicles -two Isuzu buses, a Toyota Surf and a Lorry. #SanyuFMupdates pic.twitter.com/78ZeAkFita — 88.2 Sanyu FM (@882SanyuFM) October 22, 2025

#BREAKING: At least 63 people killed, others injured after multi-vehicle crash along Kampala-Gulu Highway at Kitaleba village in Uganda. pic.twitter.com/UhkLWPhrk4 — JUST IN | World (@justinbroadcast) October 22, 2025



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ