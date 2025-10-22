Θάνατος 19χρονου σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Για παράβαση καθήκοντος δικάζεται σήμερα η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας

Στο εδώλιο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης θα καθίσει σήμερα (22/10) η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά, για τις συνθήκες λειτουργίας του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.

Ο 19χρονος, με καταγωγή από τη Βέροια, βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές, ωστόσο το νήμα της ζωής του κόπηκε πρόωρα, όταν επισκεπτόμενος το λούνα παρκ ανέβηκε στο παιχνίδι crazy dance, που όμως έσπασε και τον εκσφενδόνισε.

Στη σημερινή δίκη θα εξεταστούν οι συνθήκες αδειοδότησης του εν λόγω λούνα παρκ, ενώ η κατηγορία αφορά σε πλημμέλημα και συγκεκριμένα αυτό της παράβασης καθήκοντος άπαξ και κατ’ εξακολούθηση. Λόγω ειδικής δωσιδικίας στο πρόσωπο της έκπτωτης δημάρχου, η δίκη προσδιορίστηκε ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη voria.gr.

Κατηγορούμενοι για το ίδιο αδίκημα είναι δύο αντιδήμαρχοι και ο προϊστάμενος του τμήματος αδειοδοτήσεων. Για ηθική αυτουργία στην παράβαση καθήκοντος παραπέμφθηκε ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, ενώ για συνέργεια στην παράβαση καθήκοντος θα δικαστούν δύο μηχανικοί που βεβαίωσαν ότι οι εγκαταστάσεις ήταν ασφαλείς, καθώς και ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου.

Με απόφαση του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, μετά τη γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμβουλίου αιρετών, η Αναστασία Χαλκιά είχε παυθεί από τα καθήκοντά της.

Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα δικαστούν 4 άτομα

Τον επόμενο μήνα και συγκεκριμένα στις 20 Νοεμβρίου θα δικαστεί ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών το σκέλος που αφορά στις κακουργηματικές κατηγορίες για τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη.

Τέσσερα άτομα αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού, ή απλή συνέργεια στην πράξη αυτή.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ, τη σύζυγό του ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης, τον χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού crazy dance και τον μηχανολόγο μηχανικό που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος (ο τελευταίος για απλή συνέργεια).

Μετά τις απολογίες τους πέρυσι τον Δεκέμβριο, ο ιδιοκτήτης είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι υπόλοιποι είχαν αφεθεί ελεύθεροι με όρους.