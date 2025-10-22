Βουλή: Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο για την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη- Σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί

Κατακόρυφα ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για την κυβερνητική τροπολογία που προβλέπει την απαγόρευση κατάληψης, αλλοίωσης ή πραγματοποίησης οποιασδήποτε δημόσιας συνάθροισης στον χώρο του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Σήμερα αναμένεται στην Ολομέλεια η ψηφοφορία για την τροπολογία.

Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την Τρίτη, από το βήμα υπεραμύνθηκε της διάταξης, απαντώντας στις επικρίσεις των αρχηγών της αντιπολίτευσης, που κάνουν λόγο για περιορισμό του δικαιώματος στη διαδήλωση και συμβολική φίμωση της διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι πρόκειται για μέτρο σεβασμού προς το εθνικό σύμβολο και για διασφάλιση της δημόσιας τάξης σε έναν χώρο με ιστορική και τελετουργική σημασία.

Πιο αναλυτικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε μία ομιλία, αξιακή, όπως την χαρακτηρίζουν κυβερνητικά στελέχη, με την οποία επανέφερε την ιερότητα και τον πρέποντα σεβασμό στο χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη, αλλά και ενωτική, καθώς απευθύνθηκε προς όλους τους πολίτες, απέναντι στη διχαστική ρητορική των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Γι’ αυτό και χαρακτήρισε την τροπολογία ρύθμιση εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας. Το βασικό μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν ότι πρόκειται για ιερό χώρο που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, κανένα κόμμα, καμία οργάνωση, κανένα πρόσωπο – αλλά είναι τόπος συνύπαρξης και μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα

Υποστήριξε ότι το Μνημείο δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων όσο σεβαστά κι αν είναι αυτά, αλλά κενοτάφιο για τους άγνωστους Ήρωες και τόνισε ότι αποτελεί ιστορικό χώρο που θα αποσυνδεθεί από την πλατεία Συντάγματος όπου επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο λόγο που το Ιερό Μνημείο μετατράπηκε σε σκηνικό κομματικής εκμετάλλευσης που δεν είναι άλλος από το θολό τοπίο αρμοδιοτήτων που υπήρχε.

Για αυτό και η κυβέρνηση αποφάσισε ο χώρος να περάσει στο ΥΕΘΑ όπου πρέπει να ανήκει ένα κενοτάφιο για τον ανώνυμο μαχητή που έπεσε για την ελευθερία. Το ΥΕΘΑ θα μεριμνά για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξή του – και η Αστυνομία για προστασία του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε και στους συγγενείς των θυμάτων: κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί τη θλίψη και την οργή σας – οι ακτιβισμοί σε ιερό σημείο δεν υπηρετούν τα αιτήματά σας, τα οποία και έχουν γίνει δεκτά – η κυβέρνηση συμπάσχει με κάθε γονιό αλλά σέβεται και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης – τα αιτήματα έγιναν δεκτά, οι εκταφές έγιναν;

Αναλογιστείτε αν κάποιοι αδίστακτοι οικειοποιούνται το πένθος σας και παίζουν κομματικά παιχνίδια στις πλάτες σας, φορώντας τη μάσκα της αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Παράλληλα, απευθυνόμενος προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης και προς διάφορες ομάδες ξεκαθάρισε πως οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο.

Οι οπαδοί των ξυλολίων θέλουν να αναστήσουν τις θεωρίες τους – θεωρούν ιδιοκτησία τους τον δημόσιο χώρο – ας αφουγκραστούν τους χιλιάδες Έλληνες, είπε για τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ειδική αναφορά έκανε ο Κ. Μητσοτάκης στη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης: ακατανόητη η γραμμή του ΠΑΣΟΚ – αναθεωρείστε τη θέση σας και συνταχθείτε με την πλειονότητα των πολιτών.

Στην κυβέρνηση επισημαίνουν την ουσία της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού και τις απαντήσεις που έδωσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Εργαλειοποιείτε ένα σύμβολο ενότητας για να διχάσετε την κοινωνία και τους πολίτες

Με αιχμηρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και απευθύνοντας κατηγορίες εναντίον της κυβέρνησης για φαρισαϊσμό, αλαζονεία και προσπάθεια διχασμού, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής στον Πρωθυπουργό και διαφώνησε με τη τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

«… η κυβέρνηση επιλέγει να ανοίξει ένα αχρείαστο εσωτερικό μέτωπο διχασμού, πόλωσης και τοξικότητας. Μετατρέπει τα πάντα σε όχημα πολιτικής διαχείρισης. Μας απευθύνετε το ερώτημα: Είστε “υπέρ” ή “κατά” της φύλαξης του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη; Η απάντηση είναι προφανής για όλους τους Έλληνες γιατί κάθε μνημείο συμβολίζει τους μεγάλους αγώνες του λαού μας , την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Είναι αναπόσπαστα κομμάτια της εθνικής μας συνείδησης, γι’ αυτό σταματήστε να ψαρεύετε σε επικίνδυνα θολά νερά» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και τόνισε: «Το πραγματικό και ουσιαστικό όμως ερώτημα είναι: Έχει την πολυτέλεια η χώρα μας να γίνεται πεδίο διχασμού;

Γιατί ευθύνη σας κύριε πρωθυπουργέ, είναι να ενώνετε τον ελληνικό λαό στα κοινά εθνικά οράματα και με αξιοπιστία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα να εργάζεστε για να γίνουν πραγματικότητα».

Ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι η χώρα δεν χρειάζεται έναν ακόμη διχαστικό πρωθυπουργό, «αλλά έναν πρωθυπουργό που με αξιοπιστία θα ενώνει και θα ρίχνει το βάρος στο εξωτερικό πεδίο. Εσείς λοιπόν εργαλειοποιείτε ένα σύμβολο ενότητας για να διχάσετε την κοινωνία και τους πολίτες».

«Παίρνετε άριστα στο παρασκήνιο, αλλά στο προσκήνιο παίρνετε μηδέν. Η κοινωνία χρειάζεται αξιοπιστία, πολιτικό ήθος και σοβαρότητα. Είστε κατώτεροι των περιστάσεων και των αναγκών της χώρας. Γι’ αυτό η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή», συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για όσα καταμαρτύρησε στον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ για τη στάση στο ζήτημα των Τεμπών καθώς υπογράμμισε: «Είπατε στον κ. Σρόιτερ ότι το απίθανο σενάριο μπορεί να είναι πιθανό. Εσείς μας είπατε ότι το κρατικό πόρισμα είναι ευαγγέλιο εθνικής αυτογνωσίας και εδώ από το βήμα της βουλής με καλούσατε να το αποδεχτώ στο σύνολο του. Σήμερα με κατηγορείτε γιατί έκανα χρήση του κρατικού πορίσματος και όσα αυτό έγραφε για την πυρόσφαιρα», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Το ότι ήρθε η Κοβέσι και δήλωσε ότι “η διαφθορά σκοτώνει, σας χτύπησε κάποιο καμπανάκι για την προσωπική σας επιλογή να δέσετε τα χέρια της δικαιοσύνης να μην ερευνήσει τον κ. Καραμανλή για τη σύμβαση 717 ενώ έχει ασκήσει διώξεις στους υφισταμένους του”, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Επισήμανε ότι δεν βρήκε χρόνο να μιλήσει για το 13ωρο, αλλά , όπως είπε, «ήρθατε σήμερα για να εισηγηθείτε τη μεγάλη μεταρρύθμιση να καθαρίζουν τον Άγνωστο Στρατιώτη εργολάβοι καθαριότητας. Γιατί αυτό ρυθμίζετε και αυτό θα μείνει στο τέλος από την τροπολογία σας! Μετά από πρωτοβουλίες τέτοιου βεληνεκούς, είναι λογικό, κ. Μητσοτάκη, να νιώθετε αναντικατάστατος!».

«Μας καλείτε να ψηφίσουμε μια τροπολογία για να τραβήξει ο κ. Μητσοτάκης δημόσια το αυτί του κ. Δένδια. Και αυτό δεν είναι δικό μας συμπέρασμα, το μαρτύρησε ο κ. Γεωργιάδης λέγοντας ότι: “Από αύριο υπεύθυνος θα είναι ο υπουργός Άμυνας και αυτόν θα ρωτάτε”. Έχετε κοινή γραμμή;», συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, υποστήριξε ότι το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει για την προστασία των μνημείων εθνικής σημασίας κι είναι το άρθρο 191Α του ποινικού κώδικα αλλά και το άρθρο 11 του Συντάγματος καθορίζει με σαφήνεια το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και των υπαίθριων συναθροίσεων. «Τελικά το μόνο που θα μείνει από τη δική σας αντισυνταγματική τροπολογία, είναι ο εργολάβος καθαριότητας! Και πιθανολογώ βάσιμα, κ. Δένδια, ότι δεν θα είναι απευθείας ανάθεση αλλά θα απαιτηθούν εξαντλητικές διαγωνιστικές διαδικασίες…», σημείωσε.

Υπογράμμισε ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ματαιοπονεί αν πιστεύουν ότι θα αλλάξουν τη δημόσια ατζέντα και πώς «κάθε φορά που το ΠΑΣΟΚ αγγίζει τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και καταθέτει τροπολογίες που εκθέτουν την αναποτελεσματικότητα σας, δραπετεύετε από την συζήτηση», απαριθμώντας σειρά τροπολογιών που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για μείζονα ζητήματα τις οποίες απέρριψε η κυβέρνηση.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε ειδική αναφορά και στη πρόσφατη ρύθμιση για το 13ωρο στην εργασία όπου επισήμανε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τη συνειδητή διασπορά fake news.

«Μιλάτε για ΜΗ υποχρεωτικότητα του μέτρου. Ποιον κοροϊδεύετε; Το απαντά ο αστικός κώδικας στο άρθρο 659 και το άρθρο 57 του ν.4808/2021 που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. ….Υπάρχει και συνέχεια.

Η κ. Κεραμέως ισχυρίστηκε ότι υπάρχει κλαδική σύμβαση που «προβλέπει» 13ωρο και εξαήμερο. Η πραγματικότητα; Η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας και το ίδιο το κείμενο της σύμβασης λένε 39 ώρες την εβδομάδα! Όχι παραπάνω, όχι εξαήμερο – δηλαδή λιγότερες και από το νόμιμο ωράριο. Για την κυβέρνηση, το ψέμα δεν έχει όριο. Παραπλανούν εργαζόμενους, παραπλανούν πολίτες, για να περάσουν τις πολιτικές τους», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Η απαγόρευση και η ένσταση

Κατά της ρύθμισης, όπλισαν μείζονα και ελάσσονα αντιπολίτευση, καταθέτοντας ένσταση αντισυνταγματικότητας και με την καταγγελία ότι παραβιάζει το άρθρο 11 του συντάγματος για το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, αλλά και την αρχή της αναλογικότητας.

«Η ελευθερία του συνέρχεσθαι δεν επηρεάζεται καθόλου. Πρέπει πάνω στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη να γίνονται όλες οι διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες; Ας γίνουν μερικά μέτρα παραπίσω», ανέφερε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Π. Χρηστίδης σχολίασε, «αναρωτιέμαι πού είναι ο αρμόδιος υπουργός; Πού είναι οι αρμόδιοι υφυπουργοί…».

Στη μεταφορά της αρμοδιότητας στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καταλογίζοντας αμηχανία στην κυβέρνηση για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, εστιάζουν την κριτική τους τα άλλα κόμματα.

«Το πραγματικό πρόβλημά σας δεν είναι η δήθεν διαφύλαξη του χαρακτήρα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Το πρόβλημά σας είναι η λαϊκή διαμαρτυρία και κινητοποίηση» ανέφερε ο Δ. Κουτσούμπας, ενώ ο Αλ. Χαρίτσης τόνισε: «το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη δεν σας ενδιαφέρει καθόλου, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει, είναι η συγκλονιστική πράξη διαμαρτυρίας, η απεργία πείνας ενός ευγενούς ανθρώπου».

«Για να παίξουν εσωκομματικά παιχνίδια οι δελφίνοι, επιχειρείτε διχασμό του ελληνικού έθνους», είπε με τη σειρά του ο Κ. Βελόπουλος. «Ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριταί», σχολίασε ο Δ. Νατσιός.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να φυλάξει το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, υποστηρίζοντας ότι «είναι ψευδεπίγραφη η διατύπωση περί προστασίας της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης» αυτού. «Ποιος όρισε τον προορισμό» του μνημείου, διερωτήθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, για να απαντήσει η ίδια ότι «προορισμός του χώρου αυτού είναι η εμπέδωση της λαϊκής κυριαρχίας», την οποία -όπως είπε- την παραβιάζει, «όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 1 και 2 του Συντάγματος».

Αιχμές από τον Δήμαρχο Αθηναίων – Επικρίσεις από τον Αλέξη Τσίπρα

Παράλληλο μέτωπο άνοιξε με αφορμή και τις κυβερνητικές αιχμές για τη στάση του δημάρχου Αθηναίων. «Θέλει να χαϊδέψει αυτιά ενός αριστερού ακροατηρίου, αλλά ο κύριος Δούκας δεν συμπεριφέρθηκε στο θέμα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, ως δήμαρχος που πρέπει να καθαρίζει την πόλη του και ένα ιερό μνημείο», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Π. Μαρινάκης.

Ο κ. Δούκας από την πλαευρά του ανέφερε πως, «ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη στα Τέμπη, μέχρι τέλους».

Επικριτικός για την τροπολογία εμφανίστηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, «το μνημείο δεν είναι μια τυπική πρόσκληση για να καταθέτουν στεφάνια οι εκπρόσωποι της εξουσίας. Είναι μια πρόκληση στη συλλογική μας μνήμη. Για να θυμόμαστε ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται. Την κατακτούμε και την προστατεύουμε με αγώνες».