Τον Νοέμβριο η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής – Ποιοι κάθονται στο εδώλιο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαλκιδική λούνα παρκ

Προσδιορίστηκε για τις 20 Νοεμβρίου 2025 η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, όπου, πέρυσι τον Αύγουστο, έχασε την ζωή του ο 19χρονος Γιάννης.

Στο εδώλιο του Κακουργιοδικείου θα καθίσουν τέσσερα πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού, ή απλή συνέργεια στην πράξη αυτή.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατηγορούμενοι είναι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία «crazy dance» και ο μηχανολόγος- μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας τού μηχανήματος (ο τελευταίος για απλή συνέργεια).

Οι παραπάνω είχαν παραπεμφθεί σε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πολυγύρου. Μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια, πέρυσι τον Δεκέμβριο, είχε αποφασιστεί η προφυλάκιση τού ιδιοκτήτη του λούνα παρκ, ενώ οι υπόλοιποι τρεις είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, με δεύτερη δικογραφία που αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος (και κατά περίπτωση της απλής συνέργειας και ηθικής αυτουργίας στην πράξη αυτή), η (έκπτωτη) δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο αντιδήμαρχοι (αρμόδιοι για τις αδειοδοτήσεις), δύο δημοτικοί υπάλληλοι (ανάμεσά τους ο προϊστάμενος αδειοδοτήσεων του δήμου), δύο μηχανικοί και ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ.

Η συγκεκριμένη δίκη προσδιορίστηκε να γίνει στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, λόγω ειδικής δωσιδικίας στο πρόσωπο της δημάρχου και μίας αντιδημάρχου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: Δύο νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα

ΕΟΦ: προσοχή σε φυτικό σκεύασμα που διακινείται μέσω διαδικτύου

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα καταβληθούν

Νομοσχέδιο ΔΕΘ: Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου – Αναλυτικά όλες οι φορολογικές και μισθολογικές ρυθμίσεις

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που δεν ταιριάζει με τους υπόλοιπους σε 15 δευτερόλεπτα;

iPhone: Θέλει να παρακολουθεί κάθε μέρος που επισκέπτεστε – Δείτε πώς να το αποτρέψετε
περισσότερα
17:37 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Ηράκλειο: Κατήγγειλε τον 45χρονο σύντροφό της για επικίνδυνα ερωτικά παιχνίδια – Έχανε τις αισθήσεις της από την πίεση που της ασκούσε με τα χέρια του 

Μεταξύ ζωής και θανάτου περιγράφεται ότι κινούνταν η ερωτική ζωή ενός ζευγαριού στο Ηράκλειο, ...
16:42 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Πρέβεζα: Επεισοδιακός έλεγχος μοτοσικλετιστή στο Καναλάκι – Ο 63χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικούς

Επεισοδιακή τροπή πήρε τροχονομικός έλεγχος, το βράδυ της Τρίτης 7/10, στο Καναλάκι Πρέβεζας, ...
16:33 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Μεσσηνία: Συνεχίζονται οι έρευνες για την διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – «Να αποκαλυφθεί η αλήθεια» ζητά η οικογένεια του 68χρονου επιχειρηματία

Με ιδιαίτερη προσοχή κινούνται οι αστυνομικές Αρχές για την εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας, π...
16:06 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Δίκη Χρυσής Αυγής: «Δεν ήμουν μέλος, στήριζα τον σύζυγό μου» – Απολογήθηκε η Ελένη Ζαρούλια, αρνήθηκε τις κατηγορίες

«Δεν ήμουν μέλος της Χρυσής Αυγής. Στήριζα τον σύζυγο μου» δήλωσε η Ελένη Ζαρούλια, πρώην βουλ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης