Αυστραλία: Γυναίκα σκοτώθηκε σε επίθεση καρχαρία σε δημοφιλές σημείο για σερφ

Μία γυναίκα έχασε σήμερα τη ζωή της και ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση καρχαρία σε παραλία κοντά σε ένα δημοφιλές σημείο για σερφ στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών κλήθηκαν σήμερα το πρωί σε μια παραλία στον Κόλπο Κράουντι κοντά στο Πορτ Μακουάρι, που βρίσκεται περίπου 350 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ, μετά τις πληροφορίες ότι δύο άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση από καρχαρία, ανακοίνωσε η αστυνομία της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η γυναίκα, που θεωρείται ότι ήταν περίπου 20 ετών και ακόμη δεν έχει επισήμως ταυτοποιηθεί, κατέληξε επί τόπου.

Ο άνδρας, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν περίπου στην ίδια ηλικία, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Η παραλία αποκλείστηκε καθώς οι αρχές προσπαθούν να διακριβώσουν το είδος του καρχαρία που επιτέθηκε στους δύο ανθρώπους, είπαν οι αρχές.