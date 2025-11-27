Αυστραλία: Γυναίκα σκοτώθηκε σε επίθεση καρχαρία σε δημοφιλές σημείο για σερφ

Enikos Newsroom

διεθνή

Αυστραλία: Γυναίκα σκοτώθηκε σε επίθεση καρχαρία σε δημοφιλές σημείο για σερφ
Φωτογραφία: Alexandre Boucey / Unsplash

Μία γυναίκα έχασε σήμερα τη ζωή της και ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση καρχαρία σε παραλία κοντά σε ένα δημοφιλές σημείο για σερφ στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών κλήθηκαν σήμερα το πρωί σε μια παραλία στον Κόλπο Κράουντι κοντά στο Πορτ Μακουάρι, που βρίσκεται περίπου 350 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ, μετά τις πληροφορίες ότι δύο άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση από καρχαρία, ανακοίνωσε η αστυνομία της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η γυναίκα, που θεωρείται ότι ήταν περίπου 20 ετών και ακόμη δεν έχει επισήμως ταυτοποιηθεί, κατέληξε επί τόπου.

Ο άνδρας, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν περίπου στην ίδια ηλικία, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Η παραλία αποκλείστηκε καθώς οι αρχές προσπαθούν να διακριβώσουν το είδος του καρχαρία που επιτέθηκε στους δύο ανθρώπους, είπαν οι αρχές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Long Covid: Ποιες είναι οι 8 παραλλαγές που εντόπισε το Harvard – Πώς θα καταλάβετε αν έχετε κάποια;

Άδωνις Γεωργιάδης: Δωρεάν έλεγχος γονιμότητας από το 2026-Ποιες γυναίκες αφορά

Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο – Στο επίκεντρο η συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:55 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Χονγκ Κονγκ: Στους 55 οι νεκροί από τη φωτιά, ενώ η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται 24 ώρες μετά – Πολλοί κάτοικοι αγνοούνται ακόμη

Η φονική φωτιά που ξέσπασε και εξαπλώθηκε σε πολλά πολυώροφα κτίρια σε ένα συγκρότημα διαμερισ...
09:35 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Τουρκία: Η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση δεν έχει τη δικαιοδοσία να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις – Η αντίδραση στην υπογραφή ΑΟΖ Κύπρου – Λιβάνου

«Μονομερείς ενέργειες» χαρακτηρίζει την υπογραφή της συμφωνίας για την οριοθέτηση ΑΟΖ από την ...
08:51 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Πάπας Λέων: Ιστορική επίσκεψη στο Φανάρι και τη Νίκαια – Σήμερα η συνάντησή του με τον Ερντογάν

Ιστορική και υψηλού συμβολισμού χαρακτηρίζεται η επίσκεψη του Πάπα Λέοντος ΙΔ’ στο Οικου...
08:14 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

«Ημέρα των Ευχαριστιών» σήμερα: Πότε καθιερώθηκε στις ΗΠΑ και τι γιορτάζεται – Η ιστορία και οι παραδόσεις πίσω από το Thanksgiving

«Ημέρα των Ευχαριστιών» ή αλλιώς Thanksgiving σήμερα, Πέμπτη (27/11), μία ημέρα που σηματοδοτε...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»