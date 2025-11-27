Χονγκ Κονγκ: Στους 55 οι νεκροί από τη φωτιά, ενώ η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται 24 ώρες μετά – Πολλοί κάτοικοι αγνοούνται ακόμη

Η φονική φωτιά που ξέσπασε και εξαπλώθηκε σε πολλά πολυώροφα κτίρια σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 55 άτομα.

Οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν τους πολλούς κατοίκους που αγνοούνται.

Καίγονται μερικά από τα κτίρια του συγκροτήματος, όπου ζει ένας μεγάλος πληθυσμός ηλικιωμένων κατοίκων, 24 ώρες μετά το ξέσπασμα της πιο θανατηφόρας πυρκαγιάς στην πόλη εδώ και δεκαετίες.

Το συγκρότημα βρισκόταν υπό ανακαίνιση και ήταν περιτριγυρισμένο από σκαλωσιές και δίχτυ ασφαλείας από μπαμπού. Τρεις άνδρες που εργάζονταν για κατασκευαστική εταιρεία συνελήφθησαν ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε σχέση με την πυρκαγιά. Η αστυνομία κατηγόρησε τους τρεις για «βαριά αμέλεια».

«Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και δεν θα χάσουμε καμία ευκαιρία να σώσουμε ζωές»

Πυροσβέστες στο Χονγκ Κονγκ διέσωσαν έναν ηλικιωμένο άνδρα από ένα από τα φλεγόμενα κτίρια σήμερα το πρωί, δήλωσαν αξιωματούχοι της πυροσβεστικής.

«Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και δεν θα χάσουμε καμία ευκαιρία να σώσουμε ζωές», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Πέμπτης ο Γουόνγκ Κα Γουίνγκ, αναπληρωτής διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

«Σήμερα το πρωί, σώσαμε με επιτυχία έναν ηλικιωμένο άνδρα από τον προθάλαμο στον 31ο όροφο του πληγέντος κτιρίου», είπε, προσθέτοντας ότι ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο Γουόνγκ είπε ότι οι πυροσβέστες συνέχισαν να αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες μέσα στα κτίρια λόγω των συνεχιζόμενων υψηλών θερμοκρασιών και της κατάρρευσης σκαλωσιών, και εργάζονταν επίπεδο προς επίπεδο.

«Είναι πολύ δύσκολο για εμάς», είπε ο Γουόνγκ.

