Βόλος: Βίδωσε ποντικοπαγίδες με δηλητήριο σε πεζοδρόμιο – «Δεν γίνεται κάποιος να τοποθετεί θανατηφόρο δόλωμα σε δημόσιο χώρο»

Αναστάτωση έχει προκληθεί στη συνοικία της Καλλιθέας στον Βόλο, μετά τον εντοπισμό επικίνδυνων ποντικοπαγίδων με δηλητήριο, οι οποίες είχαν βιδωθεί στο πεζοδρόμιο, στη συμβολή των οδών Ρακτιβάν και Θεμιστοκλέους.

Κάτοικοι της περιοχής εντόπισαν τις παγίδες προσκολλημένες στο πεζοδρόμιο, και αντέδρασαν, καθώς όπως καταγγέλλουν, το δηλητήριο μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο όχι μόνο αδέσποτα ζώα, αλλά και κατοικίδια ή ακόμη και μικρά παιδιά που κινούνται καθημερινά στο σημείο.

«Δεν είναι δυνατόν να τοποθετεί κάποιος θανατηφόρο δόλωμα σε έναν δημόσιο χώρο, δίπλα στα σπίτια μας. Υπάρχουν παιδιά που περνούν από εδώ για να πάνε σχολείο», αναφέρει κάτοικος της γειτονιάς, μιλώντας στο ΤheΝewspaper.gr.