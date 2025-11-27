Αναγκάζει την έφηβη κόρη της να πληρώνει ενοίκιο – «Δεν μου αρέσει που σπαταλάει όλα της τα χρήματα»

Υπάρχει εκείνη η… αναπόφευκτη φάση στο μεγάλωμα των παιδιών, όπου το παιδί σου αρχίζει να βγάζει τα πρώτα του χρήματα — και εξαφανίζονται πριν καλά-καλά τα πάρει.

Αλλά αυτές οι συνήθειες μπορούν αργότερα να εξελιχθούν σε πραγματικό πρόβλημα, γιατί οι έφηβοι δεν βλέπουν τον προϋπολογισμό ως ένα βήμα για το μέλλον· τον βλέπουν σαν ένα βάρος που τους χαλάει τη διάθεση.

Η μαμά που βλέπει την κόρη της… να “καίει” κάθε ευρώ πριν καν το πιάσει

Μία μητέρα δεν αντέχει να παρακολουθεί την κόρη της να εξαφανίζει κάθε ευρώ που κερδίζει, προσπαθώντας να τη βοηθήσει χωρίς να γίνει ο «κακός» της ιστορίας — και συνειδητοποιώντας πως δεν υπάρχει ανώδυνος τρόπος να μάθει ένα παιδί πώς λειτουργεί πραγματικά το χρήμα.

Η 33χρονη γυναίκα και ο 35χρονος σύζυγός της έχουν δύο παιδιά: ένα αγοράκι τριών ετών και μια έφηβη 15 χρονών.

Πριν από λίγο καιρό, η κόρη τους βρήκε την πρώτη της δουλειά σε ένα fast-food κοντά στο σπίτι, και ήταν ενθουσιασμένη που θα έφερνε στο σπίτι τον πρώτο της μισθό.

Η κόρη τους βγάζει περίπου 200 € σε κάθε πληρωμή και εργάζεται εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά ξοδεύει τα χρήματά της με τρελή ταχύτητα.

Αγοράζει χαζά πράγματα και ο μισθός της εξαφανίζεται μέσα σε λίγες μέρες.

«Ξοδεύει τα περισσότερα σε ψηφιακές στολές και αναβαθμίσεις σε παιχνίδια, και τα υπόλοιπα συνήθως φεύγουν σε γλυκά και σνακ που αγοράζει κάθε φορά που μπαίνει σε κάποιο κατάστημα — παρόλο που έχει ήδη μια στοίβα από αυτά στο δωμάτιό της. Πολλές παραγγελίες από ντιλίβερι επίσης», εξηγεί.

Όταν ο προϋπολογισμός… μπαίνει από το ένα αυτί και βγαίνει από το άλλο

«Της έχω μιλήσει αρκετές φορές για το budgeting, κι εκείνη απλώς δεν λέει τίποτα, κουνάει το κεφάλι και συνεχίζει ακριβώς τις ίδιες συνήθειες. Αυτό με ανησυχεί, γιατί θα της δημιουργήσει κακές βάσεις για το μέλλον».

«Έχει έναν λογαριασμό αποταμίευσης που της ανοίξαμε, αλλά είναι εντελώς άδειος, πέρα από τα χρήματα που της βάλαμε εμείς στην αρχή. Και την ίδια στιγμή που αγοράζει όλα αυτά τα περιττά πράγματα, παραπονιέται ότι θέλει καινούρια ρούχα και ζητά να της τα αγοράσω εγώ».

Η κόρη τους παραπονιέται ότι ρούχα που κοστίζουν 50 € είναι “πάρα πολύ ακριβά”, ενώ στην πραγματικότητα θα μπορούσε να τα αγοράζει άνετα αν σταματούσε να πηγαίνει συνεχώς στο μίνι μάρκετ για μικροπράγματα.

Προσπάθησε να βοηθήσει την κόρη της να καταλάβει πώς να αποταμιεύει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι, την ενημέρωσε ότι από εδώ και πέρα θα της κρατά ενοίκιο — το 30% κάθε μισθού.

Ξέρει ότι αυτό το ποσοστό είναι ρεαλιστικό για έναν ενήλικο που πληρώνει ενοίκιο, και σκοπεύει να βάζει τα χρήματα αυτά σε έναν κλειδωμένο λογαριασμό, στον οποίο η κόρη της θα έχει πρόσβαση όταν γίνει 18.

Αυτό εξόργισε πολύ την έφηβη, η οποία υποστήριξε ότι δεν είναι δίκαιο να της ζητούν ενοίκιο.

Ο σύζυγος της μητέρας συμφώνησε με βαριά καρδιά, αλλά εκείνη πιστεύει πως έτσι κάνει το καλύτερο δυνατό για το μέλλον της κόρης της.

Στους δύο τελευταίους μισθούς, της έχει παρακρατήσει το ενοίκιο όπως υποσχέθηκε, και η κόρη της δεν έχει σταματήσει να παραπονιέται ότι είναι “άφραγκη” και δεν μπορεί να αγοράσει τίποτα απ’ όσα θέλει. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να απειλήσει ότι θα παραιτηθεί από τη δουλειά της.

Προσπαθώντας να της δείξει το μέλλον — αλλά εκείνη δεν το βλέπει

Έχει προσπαθήσει να κάνει την κόρη της να καταλάβει ότι όταν τελειώσει το λύκειο θα έχει στην άκρη μερικές χιλιάδες ευρώ που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει, αλλά η έφηβη δεν το αντιλαμβάνεται.

«Ο άντρας μου τώρα με πιέζει να το σταματήσω και να την αφήσω να χρησιμοποιεί τα χρήματά της όπως θέλει. Λέει ότι είναι παιδί και πρέπει να έχει την ευκαιρία, ουσιαστικά, να πετάει τα λεφτά της όπου να ’ναι», συνέχισε.

«Το καταλαβαίνω ως έναν βαθμό, αλλά δεν είμαστε οικογένεια με χρήματα. Δεν έχουμε πολλά για να τη βοηθήσουμε. Το να της μάθω καλές οικονομικές συνήθειες και να της δημιουργήσω μια αποταμίευση είναι ο τρόπος μου να της δώσω ένα προβάδισμα στη ζωή.»

«Έχω άδικο που της χρεώνω ενοίκιο από την αρχή; Και πρέπει να συνεχίσω;». Νομίζω ότι είναι έξυπνο εκ μέρους της που προσπαθεί να διδάξει στην κόρη της την αξία των χρημάτων και τη σημασία της αποταμίευσης.

Φυσικά, η κόρη της είναι μικρή και παρορμητική και δεν το βλέπει αυτό, αλλά κάποια μέρα θα της είναι ευγνώμων.

Δεν είναι ότι την υποχρεώνει να αποταμιεύει όλα τα χρήματά της· της επιτρέπει ακόμη να τα πετάει σε παράλογες αγορές, απλώς όχι ολόκληρο το ποσό του μισθού της — και αυτό είναι σοφό.