H μητέρα του τσίμπησε την κοιλιά της συζύγου του και ρώτησε αν είναι έγκυος – «Την πέταξα έξω από το σπίτι»

H μητέρα του τσίμπησε την κοιλιά της γυναίκας του και ρώτησε αν είναι έγκυος – “την πέταξα έξω από το σπίτι”. Φωτογραφία: Freepik
H μητέρα του τσίμπησε την κοιλιά της γυναίκας του και ρώτησε αν είναι έγκυος – “την πέταξα έξω από το σπίτι”. Φωτογραφία: Freepik

Η ευγένεια στηρίζεται στους άγραφους κανόνες. Μια βασική αρχή της ευγένειας, μας λέει ότι ποτέ ρωτάμε μια γυναίκα αν είναι έγκυος: Είναι αγένεια, αδιακρισία και προκαλεί ντροπή.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένα οικογενειακό δείπνο κατέληξε σε καβγά. Η μητέρα ενός άνδρα, έκανε ένα άγαρμπο σχόλιο.

Παραβίασε το όρια, κάνοντας ένα από τα πιο ασεβή σχόλια προς μια γυναίκα. Μετά τον γάμο της με τον 29χρονο άνδρα, μια γυναίκα 30 ετών πήρε αρκετό βάρος. Εκείνος εξακολουθεί να τη βλέπει όμορφα, ωστόσο η ίδια αισθάνεται μεγάλη ανασφάλεια.

Πριν από λίγο καιρό, η 49χρονη μητέρα του άνδρα και ο 59χρονος πατέρας του, μετακόμισαν πιο κοντά στο ζευγάρι – σε απόσταση περίπου μιας ώρας.

Ένα απόγευμα, πήγαν οι γονείς του άνδρα στο σπίτι, για να δουν τον ίδιο και τη γυναίκα του. Έτυχε εκείνη την ώρα να μαγειρεύει και δεν πρόλαβε ν’ αλλάξει ρούχα.
Ήταν μ’ ένα στενό μπλουζάκι. “Όταν την είδε η μητέρα μου, έπιασε την κοιλιά της και την ρώτησε αν ήταν έγκυος. Η γυναίκα μου είπε πως δεν είναι έγκυος – απλώς πάχυνε”, εξηγεί ο άνδρας.

“Τους έδιωξα άρον – άρον και πήγα να την παρηγορήσω”

“Δεν ήθελα να ξεσπάσει καβγάς, γι’ αυτό ζήτησα από τους γονείς μου να φύγουν γρήγορα. Ουσιαστικά, τους είπα ότι θα κανονίσουμε να τα πούμε μια άλλη μέρα, τους είπα να χαίρονται το καινούριο τους σπίτι και υποσχέθηκα ότι θα τους κρατήσουμε φαγητό. Πήγα κοντά στη γυναίκα μου, επειδή είχε βάλει τα κλάματα” περιγράφει ο ίδιος.

“Μετά από αρκετές μέρες, πήγα και μίλησα στους γονείς μου, μόνος μου. Η μητέρα μου, παραδέχτηκε πως έκανε λάθος αλλά μου είπε πως δεν έπρεπε να τους διώξω. Εγώ της εξήγησα πως, αν έμεναν, να χειροτέρευε η κατάσταση”.

Ο πατέρας του, εξήγησε πως εκείνος δεν άφησε την μητέρα του να ζητήσει συγγνώμη, επειδή θα έδειχναν ανόητοι. Είπε όμως ότι μπορεί να ζητήσει συγγνώμη από τη γυναίκα του, αλλά σίγουρα θα φανεί ότι το κάνουν επειδή εκείνος το ζήτησε. Το σημαντικότερο είναι πως, ο άνδρας υποστήριξε τη γυναίκα του.

Οι γονείς του, μπορούν να επανορθώσουν. Η γυναίκα ήρθε σε πολύ δύσκολη θέση.

Αν οι γονείς ενδιαφέρονται πραγματικά να είναι στη ζωή του παιδιού τους, τότε θα καταλάβουν ότι χρωστούν μια ειλικρινή συγγνώμη στη γυναίκα του. Καλό είναι να παραμερίσουν την περηφάνια και τις δικαιολογίες.

Τι θα κάνατε στη θέση του;

