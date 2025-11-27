Τσίπρας: «Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια» – Το τρολάρισμα στις επικρίσεις που δέχεται για την «Ιθάκη»

Τσίπρας: «Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια» – Το τρολάρισμα στις επικρίσεις που δέχεται για την «Ιθάκη»

Με έναν χιουμοριστικό τρόπο επέλεξε να ανακοινώσει την εκδήλωση στο Παλλάς για την παρουσίαση του βιβλίου του ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην Πρωθυπουργός δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο προωθητικό της εκδήλωσης με πολύ χιούμορ. Σε αυτό φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας να λέει: «Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια».

Στη συνέχεια το βίντεο περιλαμβάνει τις αιχμηρές δηλώσεις εναντίον του ίδιου και του βιβλίου του από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Γιάνη Βαρουφάκη, τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Στο βίντεο ακούγεται και το τραγούδι των Olympians «Αλέξης» και ο στίχος «πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης». «Εγώ θα μιλήσω την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο Παλλάς. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένω όλους», λέει χαμογελαστός στο τέλος του βίντεο ο Αλέξης Τσίπρας.

