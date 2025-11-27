Παπασταύρου για λειψυδρία: Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αφορά σε επίσπευση διαδικασιών για έργα – Τι είπε για τα τιμολόγια

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου έδωσε διευκρινίσεις για την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων να τεθούν Λέρος, Πάτμος και Αττική σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία.

Ο κ. Παπασταύρου εξήγησε μιλώντας στο Action24, ότι «αυτό δεν σημαίνει έκτακτα μέτρα για τους πολίτες. Σημαίνει επιτάχυνση των διαδικασιών και των μελετών για ολοκλήρωση έργων. Η κήρυξη σε έκτακτη ανάγκη για παράδειγμα σε Λέρο και Πάτμο, επιτρέπει στα νησιά να κάνουν έργα που με διαφορετική διαδικασία δεν θα ολοκληρώνονταν σε χρόνο ικανοποιητικό».

«Η θετική γνώμη θα σήμαινε επίσπευση διαδικασιών για να ολοκληρώσει η ΕΥΔΑΠ μια σειρά έργων. Δεν υπάρχει άμεσο ή έμμεσο μέτρο, το οποίο έχει να κάνει με αυτή την απόφαση. Η απόφαση αυτή δεν έχει καμία σχέση με τα τιμολόγια» είπε ο κ. Παπασταύρου.

Όπως σημείωσε «η Αττική κάθε 25-30 χρόνια αντιμετωπίζει μια κρίση με το νερό. Το 1991 ήταν η μεγαλύτερη κρίση λειψυδρίας στον τόπο μας. Το 1926 επί Βενιζέλου ακολούθησε ο Μαραθώνας το 1929, το 1956 έγινε η Υλίκη, το 1979 ο Μόρνος και 1991 η μελέτη για τον Εύηνο. Έτσι κάθε 25 – 30 χρόνια εμφανίζεται η ανάγκη η Αττική να κάνει ένα μεγαλόπνοο έργο που της εξασφαλίζει υδροδότηση για χρόνια».

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε, τέλος, ότι «έως το 2021 οι ταμιευτήρες είχαν 1,1 δισ. κυβικά μέτρα. Από το 2022 χάνουμε 250 εκατ. τον χρόνο γιατί έχουμε 25% μείωση των βροχοπτώσεων, έχουμε αύξηση της εξάτμισης του νερού, παράμετροι, δηλαδή, της κλιματικής αλλαγής που αν η ρυθμιστική αρχή κρίνει ότι χρειάζεται, να ενεργήσουμε άμεσα».

Λειψυδρία: Στο «τραπέζι» έκτακτης σύσκεψης η Αττική – Κήρυξη Πάτμου και Λέρου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Tο ζήτημα της λειψυδρίας στην Αττική εξετάζει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων σήμερα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, με ενδεχόμενη γνωμοδότηση για κήρυξη έκτακτης ανάγκης στη βάση των τελευταίων υδρολογικών δεδομένων. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού κηρύσσονται την ίδια ώρα, η Πάτμος και η Λέρος.

Στην έκτακτη σύσκεψη της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σχετική απόφαση αναμένεται να αφορά στην επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης των έργων και όχι την επιβολή έκτακτων μέτρων για τους πολίτες.

Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο Μόρνος, τα αποθέματα του οποίου βρίσκονται πλέον σε ιστορικά χαμηλά, κάτω από 400 εκατ. κυβικά. Στο φράγμα που υδρεύει την Αττική, καλύπτοντας σε νερό το 50% του πληθυσμού της επικράτειας, η στάθμη έχει υποχωρήσει σε πρωτοφανή επίπεδα.