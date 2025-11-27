Μαξίμου: «Ποντάρει» στις θετικές ειδήσεις – Εκτιμά ότι η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων αιφνιδίασε την αντιπολίτευση

Στη δημιουργία θετικού αποτυπώματος στην κοινωνία με θετικές ειδήσεις φαίνεται ότι ποντάρει η κυβέρνηση, η οποία βλέπει καθηλωμένα τα δημοσκοπικά ποσοστά της.

Η χθεσινή συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική. Στην κυβέρνηση κάνουν λόγο για μια «ιστορική συμφωνία» με «μεγάλο πολιτικό αντίκτυπο». Μετά την χθεσινή παρουσίαση από την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως κυβερνητικές πηγές δήλωναν ότι «κάτι ανάλογο δεν έχει συμβεί ποτέ στη Μεταπολίτευση», μιλώντας για μια συμφωνία που δεν κατάφερε να φέρει ποτέ «ούτε η Αριστερά».

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης που είπε ότι η συμφωνία φέρνει κανόνες στην αγορά και προσφέρει ασφάλεια στον εργαζόμενο και σταθερότητα στον εργοδότη. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτό «συμβαίνει πρώτη φορά στην Ελλάδα» και «έγινε από κεντροδεξιά κυβέρνηση».

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», η χθεσινή συμφωνία δουλευόταν τουλάχιστον έξι μήνες από την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως σε συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, καθώς έχουν κάνει πολλές κατ’ ιδίαν συναντήσεις για το θέμα αυτό. Στο Μαξίμου, όμως, δεν μένουν σε αυτό.

Θεωρούν πως από την νέα χρονιά έχουν να δείξουν και άλλα μέτρα με θετικό αντίκτυπο για τους πολίτες, την οικονομία και την κοινωνία, τα οποία η αντιπολίτευση δεν έχει αποτιμήσει σωστά. Για παράδειγμα από τον Ιανουάριο θα φανούν στις τσέπες των πολιτών οι αυξήσεις από τις αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο και τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Από την άνοιξη επίσης αναμένεται και η νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό. Παράλληλα η κυβέρνηση θα ανοίξει και τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Αυτά είναι μόνο κάποια από τα ορόσημα πάνω στα οποία αναμένεται να κινηθεί από εδώ και πέρα η στρατηγική της κυβέρνησης.

Πάντως η χθεσινή συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις έγινε δεκτή με χλιαρό τρόπο από την αντιπολίτευση. Κατά το Μαξίμου, η συμφωνία αιφνιδίασε την αντιπολίτευση.

Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση και καλωσόρισε την πρωτοβουλία της κυβέρνησης παρά το γεγονός ότι «αυτά τα οποία φέρνει δεν είναι αυτά που είναι απαραίτητα». Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να αποδομεί την πρωτοβουλία, ανέφερε ότι η συμφωνία δίνει «πολύ λίγα, πολύ αργά για τους εργαζομένους, που φτωχοποιούνται συνεχώς εδώ και έξι χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκης».