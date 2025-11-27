Μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων – Οι 4 βασικές αλλαγές

Με Υπουργική Απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά την εισήγηση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και την υποβολή απόψεων των υπολοίπων Γενικών Επιτελείων, θεσπίζεται σειρά από νέα ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με την Υπουργική Απόφαση καταργείται η προηγούμενη και επέρχονται τέσσερις κύριες αλλαγές: