Μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων – Οι 4 βασικές αλλαγές

Enikos Newsroom

κοινωνία

φαντάρος στρατιώτης στρατός στρατιωτικός
Φωτογραφία: Unsplash.com

Με Υπουργική Απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά την εισήγηση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και την υποβολή απόψεων των υπολοίπων Γενικών Επιτελείων, θεσπίζεται σειρά από νέα ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με την Υπουργική Απόφαση καταργείται η προηγούμενη και επέρχονται τέσσερις κύριες αλλαγές:

  • Πρώτον, αντικαθίσταται η προϋπόθεση της ανικανότητας άσκησης κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος ή εργασία από την προϋπόθεση της συνδρομής αναπηρίας.
  • Δεύτερον, προσδιορίζονται οι όροι «νυχτερινή βάρδια» και «διανυκτέρευση στο πλαίσιο εκτέλεσης υπηρεσίας».
  • Τρίτον, προστίθεται επιπλέον ο όρος της «κατά αποκλειστικότητα» άσκησης επιμέλειας ενηλίκου τέκνου κατόπιν δικαστικής απόφασης για τα στελέχη που ευεργετούνται από σχετικές διατάξεις.
  • Τέταρτον, ρυθμίζεται για συγκεκριμένες κατηγορίες στρατιωτικών που εμπίπτουν στις ευεργετικές ρυθμίσεις και αντιμετωπίζουν οξέα κοινωνικά προβλήματα (γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, γονείς που ασκούν την αποκλειστική επιμέλεια τέκνου με αναπηρία ή μη, γυναίκες που υποβάλλονται σε διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κ.α.) η απαλλαγή τους από την εκτέλεση υπηρεσιών και από τη συμμετοχή σε ασκήσεις, το δικαίωμα επιλογής βάρδιας (πρωινής, απογευματινής, νυχτερινής) και το ανώτατο όριο υπηρεσιών.

