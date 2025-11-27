Πέγκυ Ζήνα: «Άκουγα σχόλια από συναδέλφους ότι πάχυνα, ότι σοβάρεψα» – Τι απάντησε για τα πισώπλατα μαχαιρώματα

Enikos Newsroom

lifestyle

Πέγκυ Ζήνα - Σε παγκάρι εκκλησίας
Πηγή: Instagram/peggyzina_official

Μια ξεχωριστή βραδιά για φίλους και δημοσιογράφους στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται, οργάνωσε η Πέγκυ Ζήνα.

Η τραγουδίστρια μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day» στον ALPHA με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε και στα πισώπλατα μαχαιρώματα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «θέλει δύο για να χορέψεις… ταγκό. Μάλλον δεν θα κατάλαβα τα πισώπλατα μαχαιρώματα, αν υπήρξαν, γιατί εγώ δεν στέλνω μαχαιριές, οπότε έχω ασπίδα και στο να τα λάβω».

Σε ερώτηση για το εάν σκέφτηκε ποτέ να κάνει παύση στο τραγούδι, η Πέγκυ Ζήνα ανέφερε:

«Υπήρξε η σκέψη να κάνω μία μικρή παύση στο τραγούδι και συνέπεσε με την εγκυμοσύνη μου. Ειδικά για μια γυναίκα δεν είναι τίποτα το ίδιο μετά, άκουγα σχόλια από συναδέλφους ότι πάχυνα, ότι σοβάρεψα. Ήθελα να φύγω τρέχοντας από αυτή τη δουλειά αλλά λέω: αυτό δεν είναι που σε κάνει αγαπητή στον κόσμο και παρέα τους;».

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Long Covid: Ποιες είναι οι 8 παραλλαγές που εντόπισε το Harvard – Πώς θα καταλάβετε αν έχετε κάποια;

Άδωνις Γεωργιάδης: Δωρεάν έλεγχος γονιμότητας από το 2026-Ποιες γυναίκες αφορά

Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο – Στο επίκεντρο η συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:46 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Σταύρος Νικολαΐδης: «Έχω βιώσει απόρριψη από τους γονείς μου»

Ο Σταύρος Νικολαΐδης ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσο...
10:10 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Κατερίνα Ζαρίφη: Αποκάλυψε κατά λάθος το φύλο του μωρού του Αναστάσιου Ράμμου – «Δεν το είχαν πει; Το κάρφωσα εγώ;»

Σε μια αποκάλυψη… άθελά της προχώρησε η Κατερίνα Ζαρίφη σχετικά με το φύλο του παιδιού που περ...
04:55 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Κλέλια Ανδριολάτου: «Με τον σύντροφό μου στηρίζουμε ο ένας τον άλλον»

Μια ξεχωριστή βραδιά, αφιερωμένη στη νέα γενιά της Ελλάδας που διακρίνεται διεθνώς, πραγματοπο...
04:10 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Γιάννης Νταλιάνης: «Μου αρέσει πολύ το μπάσκετ, παίζω και μόνος μου και με την κόρη μου»

Ο Γιάννης Νταλιάνης βρέθηκε τα μεσάνυχτα στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, «Καλύτερα Αργά», κα...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»