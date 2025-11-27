Πέγκυ Ζήνα: «Άκουγα σχόλια από συναδέλφους ότι πάχυνα, ότι σοβάρεψα» – Τι απάντησε για τα πισώπλατα μαχαιρώματα

Μια ξεχωριστή βραδιά για φίλους και δημοσιογράφους στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται, οργάνωσε η Πέγκυ Ζήνα.

Η τραγουδίστρια μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day» στον ALPHA με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε και στα πισώπλατα μαχαιρώματα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «θέλει δύο για να χορέψεις… ταγκό. Μάλλον δεν θα κατάλαβα τα πισώπλατα μαχαιρώματα, αν υπήρξαν, γιατί εγώ δεν στέλνω μαχαιριές, οπότε έχω ασπίδα και στο να τα λάβω».

Σε ερώτηση για το εάν σκέφτηκε ποτέ να κάνει παύση στο τραγούδι, η Πέγκυ Ζήνα ανέφερε:

«Υπήρξε η σκέψη να κάνω μία μικρή παύση στο τραγούδι και συνέπεσε με την εγκυμοσύνη μου. Ειδικά για μια γυναίκα δεν είναι τίποτα το ίδιο μετά, άκουγα σχόλια από συναδέλφους ότι πάχυνα, ότι σοβάρεψα. Ήθελα να φύγω τρέχοντας από αυτή τη δουλειά αλλά λέω: αυτό δεν είναι που σε κάνει αγαπητή στον κόσμο και παρέα τους;».

Δείτε το βίντεο: