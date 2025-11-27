Ευλογιά: Πάνω από 423.000 ζώα έχουν θανατωθεί

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους της Δυτικής Ελλάδας

Περισσότερα από 423 χιλιάδες ζώα έχουν θανατωθεί από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 23 Νοεμβρίου του 2025, στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων, για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου (ΕΕΕΔΕΕ) της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Έχουν καταγραφεί 1.754 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε συνολικά 2.192 εκτροφές σε όλη τη χώρα.

Την τελευταία εβδομάδα αναφοράς (17-23 Νοεμβρίου 2025) καταγράφηκαν 52 νέα κρούσματα σε δεκατέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, με βάση τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων.

Τόσο το ΥΠΑΑΤ όσο και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή συνεχίζουν την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης της νόσου, με έμφαση:

  • στην αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές,
  • στην ενίσχυση και στο συντονισμό των κτηνιατρικών και ελεγκτικών υπηρεσιών,
  • στη στενή συνεργασία με τις Περιφέρειες και τις αρμόδιες αρχές,
  • και στη στήριξη των κτηνοτρόφων που πλήττονται.

