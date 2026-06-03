«Τι έκανε η “Θεοπούλα” στην ΕΛΑΣ; – Θραύση» – Το βίντεο του Αλέξη Τσίπρα με την Έφη Παπαθεοδώρου

Η γνωστή ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, ευρέως αναγνωρίσιμη από τον ρόλο της «Θεοπούλας» στη σειρά «Πάρα Πέντε», εντάχθηκε επίσημα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Η εγγραφή της πραγματοποιήθηκε μέσω της ιστοσελίδας myelas.gr, με τη διαδικασία να καταγράφεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αίσθηση.

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Πολιτική

Θεοπούλα - Τσίπρας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μέλος στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έγινε η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, η οποία έγινε ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στο κοινό με τον ρόλο της «Θεοπούλας» στο «Πάρα πέντε».
  • Ο πρώην πρωθυπουργός δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο από την συνάντησή του με την «Θεοπούλα» και την διαδικασία εγγραφής της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), με την ίδια να απαντά «θραύση» στην ερώτηση «τι κάνει η Θεοπούλα στην ΕΛΑΣ».
  • Όταν η διαδικασία ολοκληρώνεται με επιτυχία, ο κ. Τσίπρας λέει: «μπήκαμε, ξανάγινες Ελασίτισσα εσύ», ενώ η ηθοποιός τονίζει πως «μπήκε πρώτα να εδραιωθεί ως μέλος και μετά έκανε θραύση».

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Μέλος στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έγινε η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, η οποία έγινε ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στο κοινό με τον ρόλο της «Θεοπούλας» στο «Πάρα πέντε».

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Ο πρώην πρωθυπουργός δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο από την συνάντησή του με την «Θεοπούλα» και την διαδικασία εγγραφής της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ). «Η Θεοπούλα μπήκε στο myelas.gr και έκανε θραύση, εσύ;», είναι η λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση.

«Μπήκαμε, ξανάγινες Ελασίτισσα εσύ»

Στην αρχή του βίντεο ο Αλέξης Τσίπρας ρωτάει την γνωστή ηθοποιό, «τι κάνει η Θεοπούλα στην ΕΛΑΣ», και εκείνη απαντά «θραύση», μία ατάκα από το «Πάρα Πέντε» που έγινε viral.

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«Πού είσαι αγαπημένε μου, που σε φωνάζουν και σε θέλουν. Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος», λέει η Έφη Παπαθεοδώρου στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ με εκείνον να σχολιάζει «πρέπει λίγο να αγριέψω λίγο, ε;».

Όταν ο πρώην πρωθυπουργός ρωτά την «Θεοπούλα» την γνώμη της για το όνομα «ΕΛΑΣ», εκείνη σχολιάζει: «Τέλειο».

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Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας βοηθά την «Θεοπούλα» να γίνει μέλος, στο myelas.gr, με την ηθοποιό να επιλέγει τον κωδικό «LoveΕΛΑΣ» για να καταχωρήσει τα στοιχεία της.

Όταν η διαδικασία ολοκληρώνεται με επιτυχία, ο κ. Τσίπρας λέει: «μπήκαμε, ξανάγινες Ελασίτισσα εσύ».

«Να ξέρεις πόσο σε αγαπάμε και όλοι λέμε να πετύχεις. Άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουμε», ακούγεται να αναφέρει η ηθοποιός με τον Αλέξη Τσίπρα να απαντά, γελώντας, «εντάξει, μην θυμώνετε μωρέ».

Στο τέλος του βίντεο ο πρόεδρος του κόμματος ρωτά την ηθοποιό «τι έκανε η Θεοπούλα στην ΕΛΑΣ» και εκείνη τονίζει «μπήκε πρώτα να εδραιωθεί ως μέλος και μετά έκανε θραύση», με τους δυο τους να γελούν και να αγκαλιάζονται.

Δείτε το βίντεο:

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