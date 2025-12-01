Χαρά Βέρρα: «Έχασα 23 κιλά, έπρεπε και για λόγους υγείας»

Στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή μίλησε η Χαρά Βέρρα. Η αγαπημένη τραγουδίστρια με την χαρακτηριστική φωνή, αναφέρθηκε στη συνέντευξή της και στην απώλεια των κιλών της, στην οποία εξομολογήθηκε πως προχώρησε και για λόγους υγείας. Επιπλέον αποκάλυψε το πώς έφυγαν από πάνω της 23 κιλά, κάνοντας γνωστό ότι ακολούθησε μία διατροφή χωρίς τη βοήθεια ειδικού.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για την απώλεια των κιλών της, η Χαρά Βέρρα είπε πως: «Έχασα 23 κιλά. Έκανα διατροφή μόνη μου, όχι σε διατροφολόγο. Έπρεπε και για λόγους υγείας, να είμαστε καλά, και γιατί απαιτεί και η δουλειά κάποια πράγματα. Απλά πονούσαν τα πόδια μου, μεγαλώσαμε, δεν είμαστε μικροί τώρα».

Μιλώντας για την προσωπική της ζωή, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι: «Πάντρεψα την Γεωργία μου και βάπτισα και τον εγγονό μου, τον Παναγιώτη. Έχω και άλλη εγγονή, είναι 13 ετών η Χαρούλα μου. Έχω έναν άγγελο μέσα στο σπίτι μου και μου δίνει κουράγιο και προχωράω στη δουλειά, η Χαρούλα μου».