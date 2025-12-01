Τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου με Τραμπ – Η πρόσκληση για επίσκεψη στον Λευκό Οίκο

Πρόσκληση από τον Ντόναλντ Τραμπ να τον επισκεφτεί σύντομα στον Λευκό Οίκο, έλαβε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν σήμερα οι δύο άνδρες.

Η ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου εκδόθηκε μετά την ανάρτηση του προέδρου Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ διατηρεί τον διάλογο με τη Συρία.

Ο Νετανιάχου «συνομίλησε πριν από λίγο με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ», αναφέρεται στην ανακοίνωση και διευκρινίζεται ότι ο Τραμπ τον κάλεσε «να τον συναντήσει στο εγγύς μέλλον στον Λευκό Οίκο».

«Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν, κατά τη συνομιλία τους, τη σημασία του αφοπλισμού της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς και της αποστρατιωτικοποίησης της Λωρίδας της Γάζας και τη δέσμευσή τους για τον σκοπό αυτό, και συζήτησαν για τη διεύρυνση των ειρηνευτικών συμφωνιών» με τη σύναψη σχέσεων του Ισραήλ με χώρες που δεν το έχουν αναγνωρίσει, προστίθεται, χωρίς να αναφέρεται η συγκεκριμένη ημερομηνία της επίσκεψης.