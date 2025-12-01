Καναδάς: Συμφωνία για ένταξη στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ – Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη

Σύνοψη από το

  • Ο Καναδάς συμφώνησε να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη» (SAFE). Αυτό θα προσφέρει στις καναδικές αμυντικές εταιρείες διευρυμένη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.
  • Η συμμετοχή του Καναδά στο SAFE αναμένεται να καλύψει κενά δυνατοτήτων, να διευρύνει τις αγορές για τους προμηθευτές του και να προσελκύσει ευρωπαϊκές επενδύσεις σε αμυντικό εξοπλισμό.
  • Το SAFE είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα 150 δισεκ. ευρώ για στρατιωτικό εξοπλισμό, που δημιουργήθηκε από την ΕΕ για την ενίσχυση της άμυνάς της έως το 2030, εν μέσω ανησυχιών για τη Ρωσία και τις ΗΠΑ.
Enikos Newsroom

διεθνή

Καναδάς, Ευρώπη, SAFE
Εικόνα: atlantik-bruecke.org

Ο Καναδάς κατέληξε σε συμφωνία για την ένταξή του στο πρόγραμμα «Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη» (SAFE), η οποία θα δώσει σε καναδικές αμυντικές εταιρείες διευρυμένη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, ανακοινώθηκε σήμερα από το γραφείο του καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι.

Καναδάς: Αρκούδα επιτέθηκε σε μαθητές και τραυμάτισε 11 άτομα – Συναγερμός για το ανεξέλεγκτο «επιθετικό» ζώο

«Η συμμετοχή του Καναδά στο SAFE θα καλύψει σημαντικά κενά δυνατοτήτων, θα διευρύνει τις αγορές για τους καναδούς προμηθευτές και θα προσελκύσει στον Καναδά ευρωπαϊκές επενδύσεις σε αμυντικό εξοπλισμό», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το SAFE – ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 150 δισεκ. ευρώ για προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού – δημιουργήθηκε φέτος στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την άμυνά της έως το 2030, εν μέσω ανησυχίας για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση και αμφιβολιών σχετικά με τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ για την ασφάλεια της Ευρώπης.

00:41 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

