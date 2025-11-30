ΗΠΑ: Ξεκίνησε η συνάντηση Ουκρανών – Αμερικανών στη Φλόριντα για το σχέδιο ειρήνης του Τραμπ 

Το Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδει ότι ξεκίνησε η συνάντηση ανάμεσα στην ουκρανική αντιπροσωπεία και υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ στη Φλόριντα.

Από την πλευρά των ΗΠΑ θα βρίσκονται στο τραπέζι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι θα συνοδεύονται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανία. Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, Κύριλο Μπουντάνοφ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, Αντρέι Χνάτοφ συμμετέχουν επίσης στην αντιπροσωπεία, σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό Politico.

