Καναδάς: Αρκούδα επιτέθηκε σε μαθητές και τραυμάτισε 11 άτομα – Συναγερμός για το ανεξέλεγκτο «επιθετικό» ζώο

Enikos Newsroom

διεθνή

αρκούδα
Φωτογραφία: Unsplash

Έντεκα άτομα, περιλαμβανομένων παιδιών, τραυματίστηκαν χθες, μερικά σοβαρά, μετά την επίθεση αρκούδας σε ομάδα μαθητών σε αγροτική περιοχή της Βρετανικής Κολομβίας (δυτικός Καναδάς), σύμφωνα με καναδικά μέσα ενημέρωσης.

Δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και δύο άλλοι σε σοβαρή, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Canadian Press. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν διευκρίνισαν τις ηλικίες των θυμάτων.

Το περιστατικό συνέβη νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης σε ένα μονοπάτι στην περιοχή Μπέλα Κούλα, περίπου 700 χλμ. βορειοδυτικά του Βανκούβερ.

Η μητέρα ενός 10χρονου αγοριού, την οποία επικαλείται το Canadian Press, είπε ότι ο γιος της πλησίασε τόσο πολύ το ζώο «που ένιωσε ακόμη και τη γούνα του». Στη συνέχεια, «έτρεξε για να σωθεί».


Ένας από τους εκπαιδευτικούς που συνόδευαν την ομάδα μαθητών δέχθηκε τη σοβαρότερη επίθεση ενώ προσπαθούσε να παρέμβει, πρόσθεσε η Βερόνικα Σούνερ, η μητέρα του αγοριού. Ο εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Νούξαλκ (Σ.τ.Σ: Οι Νούξαλκ είναι μια αυτόχθονη φυλή του Καναδά που κατοικεί στην κεντρική ακτή της Βρετανικής Κολομβίας, στην κοιλάδα του ποταμού Μπέλα Κούλα) έκαναν λόγο για μια «επιθετική αρκούδα». Μέχρι χθες το βράδυ το ζώο δεν είχε εντοπιστεί.


Το Έθνος Νούξαλκ προέτρεψε για προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τον αυτοκινητόδρομο. Οι μαθητές φοιτούσαν στο σχολείο Acwsalcta, ένα ανεξάρτητο σχολείο.


«Είναι δύσκολο να βρεις λέξεις σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή», ανέφερε το σχολείο σε μια ανάρτηση στο Facebook.

«Είμαστε συντετριμμένοι για τα άτομα και τις οικογένειες που επλήγησαν από το περιστατικό με την αρκούδα. Όλοι όσοι εμπλέκονται λαμβάνουν ιατρική υποστήριξη και η προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλειά τους», δήλωσε ο επικεφαλής του Έθνους Νούξαλκ, Σάμιουελ Σούνερ, σε δήλωσή του.

Οι αρκούδες είναι γνωστό ότι είναι ιδιαίτερα επιθετικές κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής του χρόνου, καθώς προσπαθούν να αυξήσουν τα αποθέματα λίπους τους πριν από τη χειμερία νάρκη. Γενικά, οι αρκούδες γκρίζλι στην περιοχή πέφτουν σε χειμερία νάρκη από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο ή τον Μάιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

15:26 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

