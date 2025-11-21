Νιγηρία: Ένοπλοι εισέβαλαν σε καθολικό σχολείο και απήγαγαν 52 μαθητές

Ένοπλοι στη Νιγηρία απήγαγαν 52 μαθητές από καθολικό σχολείο στην πολιτεία του Νίγηρα, μετέδωσε σήμερα ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός Arise News.

Ανακοίνωση της περιφερειακής κυβέρνησης της νιγηριανής πολιτείας του Νίγηρα αναφέρει ότι σημειώθηκε απαγωγή, αλλά προσθέτει ότι ακόμη ελέγχεται ο αριθμός των μαθητών που απήχθησαν.

Nigeria hit by second school abduction in less than a week

➡️ https://t.co/4Vl5tOiMRd pic.twitter.com/OXZBY0GqzD — FRANCE 24 (@FRANCE24) November 21, 2025



«Η κυβέρνηση της πολιτείας του Νίγηρα δέχτηκε με μεγάλη θλίψη τη δυσάρεστη είδηση για την απαγωγή μαθητών από το σχολείο Σεντ Μαίρη», αναφέρει η ανακοίνωση που προσθέτει ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας αναζητούν τους μαθητές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα της Νιγηρίας The Whistler, οι ένοπλοι εισέβαλαν στο χωριό Παπίρι γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα και απήγαγαν άγνωστο αριθμό μαθητών.

Πηγή που δεν κατονομάζεται δήλωσε: «Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τον αριθμό των απαχθέντων μαθητών. Η απαγωγή σημειώθηκε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή. Στο σχολείο φοιτούν αγόρια και κορίτσια».

Η Νιγηρία έχει γνωρίσει ένα κύμα επιθέσεων από ενόπλους, περιλαμβανομένης της απαγωγής την Δευτέρα 25 μαθητριών από οικοτροφείο στην πολιτεία Κέμπι.

Gunmen abducted 25 female students and killed the vice principal in an attack on a girls’ boarding school in Kebbi State, Nigeria, police said https://t.co/Ssxah2yu05 pic.twitter.com/L1uSa2K3Mk — Reuters (@Reuters) November 19, 2025

Pupils abducted from Catholic school in fresh Nigeria attack https://t.co/NmpOLRMFdy — BBC News (World) (@BBCWorld) November 21, 2025



Οι επιθέσεις έχουν φέρει στο προσκήνιο την έλλειψη ασφάλειας στη χώρα αυτή της Δυτικής Αφρικής και έχουν αναγκάσει τον πρόεδρο της χώρας, Μπόλα Τινούμπου, να αναβάλει ταξίδια του στο εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ