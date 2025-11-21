Νιγηρία: Ένοπλοι εισέβαλαν σε καθολικό σχολείο και απήγαγαν 52 μαθητές

Enikos Newsroom

διεθνή

Νιγηρία: Ένοπλοι εισέβαλαν σε καθολικό σχολείο και απήγαγαν 52 μαθητές
Φωτογραφία: AP

Ένοπλοι στη Νιγηρία απήγαγαν 52 μαθητές από καθολικό σχολείο στην πολιτεία του Νίγηρα, μετέδωσε σήμερα ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός Arise News.

Ανακοίνωση της περιφερειακής κυβέρνησης της νιγηριανής πολιτείας του Νίγηρα αναφέρει ότι σημειώθηκε απαγωγή, αλλά προσθέτει ότι ακόμη ελέγχεται ο αριθμός των μαθητών που απήχθησαν.


«Η κυβέρνηση της πολιτείας του Νίγηρα δέχτηκε με μεγάλη θλίψη τη δυσάρεστη είδηση για την απαγωγή μαθητών από το σχολείο Σεντ Μαίρη», αναφέρει η ανακοίνωση που προσθέτει ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας αναζητούν τους μαθητές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα της Νιγηρίας The Whistler, οι ένοπλοι εισέβαλαν στο χωριό Παπίρι γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα και απήγαγαν άγνωστο αριθμό μαθητών.

Πηγή που δεν κατονομάζεται δήλωσε: «Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τον αριθμό των απαχθέντων μαθητών. Η απαγωγή σημειώθηκε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή. Στο σχολείο φοιτούν αγόρια και κορίτσια».

Η Νιγηρία έχει γνωρίσει ένα κύμα επιθέσεων από ενόπλους, περιλαμβανομένης της απαγωγής την Δευτέρα 25 μαθητριών από οικοτροφείο στην πολιτεία Κέμπι.


Οι επιθέσεις έχουν φέρει στο προσκήνιο την έλλειψη ασφάλειας στη χώρα αυτή της Δυτικής Αφρικής και έχουν αναγκάσει τον πρόεδρο της χώρας, Μπόλα Τινούμπου, να αναβάλει ταξίδια του στο εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Δημόσιο: Έρχονται νέες προσλήψεις- Όλες οι λεπτομέρειες

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
15:26 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

ΕΕ: Δεν έχει λάβει επισήμως το σχέδιο εκεχειρίας των ΗΠΑ για την Ουκρανία – O Ζελένσκι θα μιλήσει με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Η ΕΕ δεν έχει λάβει επισήμως το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία και σκοπεύει ν...
14:57 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Γερμανός ΥΠΕΞ: «Μη οριστικό» το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Αρκετά ανησυχητικό» το χαρακτηρίζει ο επιτελάρχης της καγκελαρίας

Ως «μη οριστικό» περιέγραψε το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία...
14:25 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Καναδάς: Αρκούδα επιτέθηκε σε μαθητές και τραυμάτισε 11 άτομα – Συναγερμός για το ανεξέλεγκτο «επιθετικό» ζώο

Έντεκα άτομα, περιλαμβανομένων παιδιών, τραυματίστηκαν χθες, μερικά σοβαρά, μετά την επίθεση α...
14:12 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Τουρκία: Συλλήψεις για κύκλωμα πλαστών συνταγών στο Νοσοκομείο Βαλουκλή – Στο στόχαστρο γιατρός της Παιδοψυχιατρικής

Από την Εισαγγελία της περιφέρειας του Μακροχωρίου (Μπακίρκιοϊ) της Κωνσταντινούπολης εκδόθηκε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα