Πακιστάν: Τουλάχιστον 15 νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο κόλλας

Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο κατασκευής κόλλας στο ανατολικό Πακιστάν, όταν εξερράγη ένας λέβητας την Παρασκευή, προκαλώντας τουλάχιστον 15 νεκρούς και 7 τραυματίες, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον διευθυντή του εργοστασίου και αναζητά τον ιδιοκτήτη, ο οποίος διέφυγε αμέσως μετά την έκρηξη.

🇵🇰|| Chemical factory explosion in Faisalabad, northeastern Pakistan, kills 12 people. pic.twitter.com/7VTvyfMp04 — Abhimanyu Manjhi (@AbhimanyuManjh5) November 21, 2025



Τα αίτια της έκρηξης στο βιομηχανικό συγκρότημα στο Faisalabad, μια πόλη της επαρχίας Punjab, δεν έχουν εξακριβωθεί μέχρι στιγμής.

At least 15 people were killed and several others injured after a boiler exploded at a chemical factory in Malikpur, Faisalabad district of Punjab Province on Friday morning Read more here:https://t.co/Pfnj4rgUnS#Pakistan #ChemicalFactory #boilerexplosion #Faisalabad pic.twitter.com/HhO3E6w0Ve — IndiaTV English (@indiatv) November 21, 2025



Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο κτίριο του εργοστασίου και σε γειτονικά σπίτια, πυρκαγιά στο εργοστάσιο και πανικό στην περιοχή, δήλωσε ο τοπικός διοικητής Raja Jahangir.

🚨🇵🇰💥 BIG EXPLOSION IN FAISALABAD A massive blast rocked Faisalabad, Pakistan this morning.

Pak media claims it was a boiler explosion, with 18 people killed, including women and children. Several houses collapsed, and many of the injured are in critical condition. But the… pic.twitter.com/tRhtVrhBNI — Military Observer (@TheMilObserverr) November 21, 2025



Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον αξιωματικό της τοπικής αστυνομίας. Η πρωθυπουργός του Παντζάπ, Maryam Nawaz Sharif, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και διέταξε τις αρχές να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα για τους τραυματίες.