ΗΠΑ: Ο ύποπτος για την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος

  • Ο Ραχμανουλά Λακανουάλ, ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης σε μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, δήλωσε αθώος κατά την ακρόασή του από δικαστή. Παραμένει υπό κράτηση χωρίς εγγύηση.
  • Η επίθεση της 26ης Νοεμβρίου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της 20χρονης εθνοφρουρού Σάρα Μπέκστρομ και τον σοβαρό τραυματισμό του 24χρονου Άντριου Γουλφ. Ο Λακανουάλ φώναξε «ο Αλλάχ είναι μεγάλος» πριν πυροβολήσει.
  • Ο 29χρονος Αφγανός πρόσφυγας είχε συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA στο Αφγανιστάν, ενώ η αίτηση ασύλου του εγκρίθηκε το 2025. Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική διαμάχη στις ΗΠΑ.
Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, ένα εκ των οποίων απεβίωσε, δήλωσε σήμερα αθώος κατά την ακρόασή του από δικαστή, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ραχμανουλά Λακανουάλ – ένας 29χρονος Αφγανός που τραυματίστηκε κατά τη σύλληψή του στον τόπο της επίθεσης στις 26 Νοεμβρίου – υποστήριξε πως είναι αθώος, μέσω βιντεοσύνδεσης από το κρεβάτι του νοσοκομείου στο οποίο παραμένει φρουρούμενος.

Υπό κράτηση ο κατηγορούμενος

Ο δικαστής διέταξε να παραμείνει υπό κράτηση, χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης, και όρισε την επόμενη ακρόαση στις 14 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο δράστης φώναξε «ο Αλλάχ είναι μεγάλος» στα αραβικά, προτού αρχίσει να πυροβολεί. Μια εθνοφρουρός, η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ υπέκυψε στα τραύματά της μετά τη διακομιδή της σε νοσοκομείο. Ένας 24χρονος συνάδελφός της, ο Άντριου Γουλφ, εξακολουθεί να νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος.

Με αφορμή την επίθεση αυτή στην Ουάσινγκτον, ξέσπασε διαμάχη μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών. Ο Ραχμανουλά Λακανουάλ είναι αφγανός πρόσφυγας που είχε υπηρετήσει στις τάξεις των ειδικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν κι είχε συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA. Εισήλθε στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2021, προτού συμπληρωθεί ένας μήνας από την εσπευσμένη, χαοτική αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, στο πλαίσιο επιχείρησης εσπευσμένης απομάκρυνσης Αφγανών που συνεργάστηκαν με τους Αμερικανούς στον πόλεμο εναντίον των Ταλιμπάν.

Η αίτηση χορήγησης ασύλου είχε υποβληθεί επί προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, αλλά εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2025, δηλαδή μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο τις τελευταίες ημέρες αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ επιρρίπτουν ακέραιη την ευθύνη στην κυβέρνηση Μπάιντεν, τονίζοντας πως δεν επαλήθευσε το ποινικό μητρώο του Αφγανού.

