Φθιώτιδα: Κατήγγειλε τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία και καταδικάστηκε η ίδια – Τι συνέβη

Για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε χωριό της Λοκρίδας, στη Φθιώτιδα, κλήθηκε ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής (28/11/25) η αστυνομία.

Συγκεκριμένα μια 50χρονη καλούσε σε βοήθεια γιατί όπως υποστήριζε, ο σύζυγός της την είχε χτυπήσει και απειλήσει. Είχε καλέσει μάλιστα και μια γειτόνισσα γιατί είχε φοβηθεί από τη συμπεριφορά του συντρόφου της.

Η έκθεση της αστυνομίας ωστόσο και κυρίως η κατάθεση του κατηγορούμενου συζύγου, ήταν πολύ διαφορετική. Συγκεκριμένα κάνουν λόγο ότι η 50χρονη ήταν εμφανώς μεθυσμένη, ενώ όπως κατέθεσε ο σύζυγός της, είχε πέσει μόνη της εξαιτίας του ποτού.

Ο ίδιος το μόνο που είχε προσπαθήσει να κάνει ήταν να την σηκώσει αλλά εκείνη αντέδρασε και τον χτύπησε, με αποτέλεσμα να την απωθήσει για να αμυνθεί. Βάσει της καταγγελίας ωστόσο συνελήφθη, με τον ίδιο επίσης να καταγγέλλει τη σύζυγό του για το χτύπημα και τις βρισιές που δέχτηκε, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Kλήθηκαν για εξηγήσεις το ίδιο μεσημέρι στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, με τον σύζυγο να αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής απειλής, της ελαφράς σωματικής βλάβης και της εξύβρισης και η σύζυγος τις κατηγορίες της ελαφράς σωματικής βλάβης και της εξύβρισης.

Η δίκη αναβλήθηκε έως χθες, Δευτέρα (1/12) με τον άνδρα να αφήνεται ελεύθερος με την υποχρέωση να απομακρυνθεί από το σπίτι όπου διέμεναν.

Το Δικαστήριο τον έκρινε αθώο και έπαψε οριστικά την ποινική δίωξη σε βάρος του για τις άλλες δύο πράξεις.

Αντίθετα η γυναίκα του δικάστηκε ερήμην, με το Δικαστήριο να την κρίνει ένοχη για τις πράξεις: «ελαφράς σωματικής βλάβης και εξύβρισης», επιβάλλοντάς της συνολική χρηματική ποινή 450 ευρώ συν τα δικαστικά έξοδα ύψους 200 ευρώ.