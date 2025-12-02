Φθιώτιδα: Κατήγγειλε τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία και καταδικάστηκε η ίδια – Τι συνέβη

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

ενδοοικογενειακή βία

Για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε χωριό της Λοκρίδας, στη Φθιώτιδα, κλήθηκε ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής (28/11/25) η αστυνομία.

Συγκεκριμένα μια 50χρονη καλούσε σε βοήθεια γιατί όπως υποστήριζε, ο σύζυγός της την είχε χτυπήσει και απειλήσει. Είχε καλέσει μάλιστα και μια γειτόνισσα γιατί είχε φοβηθεί από τη συμπεριφορά του συντρόφου της.

Η έκθεση της αστυνομίας ωστόσο και κυρίως η κατάθεση του κατηγορούμενου συζύγου, ήταν πολύ διαφορετική. Συγκεκριμένα κάνουν λόγο ότι η 50χρονη ήταν εμφανώς μεθυσμένη, ενώ όπως κατέθεσε ο σύζυγός της, είχε πέσει μόνη της εξαιτίας του ποτού.

Ο ίδιος το μόνο που είχε προσπαθήσει να κάνει ήταν να την σηκώσει αλλά εκείνη αντέδρασε και τον χτύπησε, με αποτέλεσμα να την απωθήσει για να αμυνθεί. Βάσει της καταγγελίας ωστόσο συνελήφθη, με τον ίδιο επίσης να καταγγέλλει τη σύζυγό του για το χτύπημα και τις βρισιές που δέχτηκε, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Kλήθηκαν για εξηγήσεις το ίδιο μεσημέρι στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, με τον σύζυγο να αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής απειλής, της  ελαφράς σωματικής βλάβης και της εξύβρισης και η σύζυγος τις κατηγορίες της ελαφράς σωματικής βλάβης και της εξύβρισης.

Η δίκη αναβλήθηκε έως χθες, Δευτέρα (1/12) με τον άνδρα να αφήνεται ελεύθερος με την υποχρέωση να απομακρυνθεί από το σπίτι όπου διέμεναν.

Το Δικαστήριο τον έκρινε αθώο και έπαψε οριστικά την ποινική δίωξη σε βάρος του για τις άλλες δύο πράξεις.

Αντίθετα η γυναίκα του δικάστηκε ερήμην, με το Δικαστήριο να την κρίνει ένοχη για τις πράξεις: «ελαφράς σωματικής βλάβης και εξύβρισης», επιβάλλοντάς της συνολική χρηματική ποινή 450 ευρώ συν τα δικαστικά έξοδα ύψους 200 ευρώ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων ενισχύει τον εγκέφαλο – Πώς να το κάνουμε;

Γιατροί και Βετεράνοι της ΠΑΕ Ολυμπιακός ενώνουν δυνάμεις για καλό σκοπό

IRIS: Καθολικά διαθέσιμο σε κάθε σημείο πώλησης της Ελλάδας – Πότε θα ξεκινήσουν οι διασυνοριακές πληρωμές

Πιερρακάκης στο roadshow της Morgan Stanley: Η ενοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων ανοίγει τον δρόμο για την Ένωση Αποτ...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
23:09 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα, έκλεισαν Εθνικές Οδούς και τελωνεία – Ετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις 

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι σε ολόκληρη τη χώρα, με τα μπλόκα ...
22:37 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αρτέμιδα: «Άρχισε να κάνει ναρκωτικά, σχεδόν κάθε μέρα έπινε» λέει φίλος του 29χρονου – Αγωγή 200.000 ευρώ από συγγενείς του τραυματία στο τροχαίο του 2020

Σοκ στην κοινή γνώμη και οργή στους συγγενείς του νεκρού 24χρονου και των 3 τραυματιών προκαλε...
22:09 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 02/12/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2996 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Τρίτης (02/12). Οι τυχεροί αριθμοί είνα...
21:33 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Βόλος: Ποινή φυλάκισης 18 μηνών σε 23χρονη για ψευδή καταμήνυση για διπλό βιασμό

Ένοχη κρίθηκε σήμερα μία 23χρονη από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για ψευδή καταμήνυση,...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»