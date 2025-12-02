Άγγελος Διονυσίου: Τι απάντησε για το ενδεχόμενο να γίνει ταινία η ζωή του πατέρα του, Στράτου

Σε βραδινή του έξοδο συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, τον Άγγελο Διονυσίου. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης και πρωτότοκο παιδί του σπουδαίου ερμηνευτή Στράτου Διονυσίου, στις δηλώσεις του στο «Breakfast@Star», οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη (2/12), αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να γίνει ταινία η ζωή του πατέρα του.

«Μπορεί στο μέλλον να δείτε την ζωή του πατέρα μου να γίνεται ταινία. Δεν ξέρουμε ακόμα», είπε αρχικά ο Άγγελος Διονυσίου.

Συνεχίζοντας, ο τραγουδιστής ανέφερε ότι: «Πάντως κάναμε αυτή την παράσταση στο Παλλάς, που ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία και μπορεί αργότερα ίσως να γίνει και ταινία Αυτό ήταν να γίνει σίριαλ αλλά “πάγωσε” κάποια στιγμή και έγινε στο θέατρο».

Σε ερώτηση για το ποιος θα μπορούσε να υποδυθεί τον αείμνηστο ερμηνευτή, ο γιος του απάντησε πως: «Στο Παλλάς τον υποδύθηκε ο Τσορτέκης και το απέδωσε με πάρα πολύ πειστικότητα. Στο μυαλό μου ακόμα έχω αυτόν».