Αλέξανδρος Τσουβέλας για τον ιερέα πατέρα του: «Το μόνο που μας έλεγε ήταν να μην τρώμε κρέας έξω Μεγάλη Παρασκευή και τον ξεφτιλίζουμε»

  • Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας φιλοξενήθηκε στο «Στούντιο 4» και μίλησε για τον ιερέα πατέρα του, αποκαλύπτοντας τη μοναδική του απαίτηση από την οικογένεια.
  • Ο πατέρας του είχε ζητήσει από τα παιδιά του: «Μόνο μην τρώτε κρέας έξω Μεγάλη Παρασκευή και με ξεφτιλίζετε».
  • Ο κωμικός αναφέρθηκε επίσης στον σημαντικό ρόλο που έπαιζαν τα υλικά αγαθά την εποχή που μεγάλωσε, ως δείκτης ευτυχίας και κοινωνικής σύγκρισης.
Τον Αλέξανδρο Τσουβέλα υποδέχτηκαν την Τρίτη (2/12) στο «Στούντιο 4», η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Ο επιτυχημένος κωμικός, με τους χιλιάδες θαυμαστές, ανάμεσα σε άλλα στη συνέντευξή του αναφέρθηκε στον ιερέα πατέρα του, αποκαλύπτοντας ποιο ήταν το μοναδικό πράγμα που είχε ζητήσει ο γονέας του από την οικογένειά του. Επιπλέον, μίλησε για τον σημαντικό ρόλο που έπαιζαν τα υλικά αγαθά την εποχή που μεγάλωσε.

Με αφορμή μία ερώτηση που δέχτηκε για τον ιερέα πατέρα του, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είπε ότι: «Δεν υπάρχει κάτι άλλο, αλλά δεν ήταν και ο αυστηρός ιερέας που έλεγε, ξέρω εγώ, “νηστεύουμε τώρα!”… Έλεγε: “Μόνο μην τρώτε κρέας έξω Μεγάλη Παρασκευή και με ξεφτιλίζετε”. Με την έννοια ότι, ξέρεις, ο πατέρας τότε κολόνα του σπιτιού, κουβαλάει κι όλη την οικογένεια. Αυτό! Υπήρχε ένας συντηρητισμός, αλλά μέχρι εκεί».

Ακόμα, ο αγαπημένος κωμικός εξήγησε πως: «Η μητέρα μου δεν ήταν αυτή η παπαδιά η κλασσική. Ήταν γονείς, οι οποίοι ήρθαν από το χωριό στην Αθήνα και δούλευαν πάρα πολλές ώρες για να εξασφαλίσουν στα παιδιά ό,τι δεν είχαν εκείνοι.

Τα υλικά αγαθά τότε έπαιζαν πρωτεύοντα ρόλο στο να δείξει μια οικογένεια ότι περνάει καλύτερα από την άλλη… Τότε ήταν συγκριτική η ευτυχία. Και τώρα είναι, καταλαβαίνω, αλλά το υλικό αγαθό έπαιζε σπουδαίο ρόλο!».

