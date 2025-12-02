Θεοδώρα Σιάρκου για το επάγγελμα του συζύγου της: «Έχω φάει πολλές φρίκες, πολλές αγωνίες…»

Σύνοψη από το

  • Η Θεοδώρα Σιάρκου μίλησε για τον σύζυγό της, ο οποίος είναι δύτης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς».
  • Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως έχει βιώσει αρκετές «φρίκες» και «αγωνίες» λόγω της φύσης του επαγγέλματος του συζύγου της.
  • Το επάγγελμα του συζύγου της περιλαμβάνει αυτόνομη κατάδυση, από αρχαιολογικές ανασκαφές μέχρι λιμενικά έργα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Θεοδώρα Σιάρκου
Φωτογραφία: Instagram/theodora_siarkou

Στον καναπέ του Κρατερού Κατσούλη και της Μαρίας Ηλιάκη κάθισε το πρωί της Τρίτης (2/12) η Θεοδώρα Σιάρκου. Η αγαπημένη ηθοποιός, την οποία οι τηλεθεατές την περσινή σεζόν παρακολούθησαν στη σειρά του ALPHA «Διάφανη Αγάπη», κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της μίλησε και για τον σύζυγό της, με τον οποίο πορεύονται μαζί τα τελευταία 20 χρόνια. Μάλιστα, αναφέρθηκε στο επάγγελμά του, καθώς είναι δύτης, και εξομολογήθηκε πως αρκετές φορές η ίδια έχει «φάει» φρίκες και αγωνίες λόγω αυτού.

Συγκεκριμένα, μιλώντας με τους δύο οικοδεσπότες του «Νωρίς-Νωρίς», η Θεοδώρα Σιάρκου είπε πως: «Ο σύζυγός μου κάνει αυτόνομη κατάδυση με μπουκάλες. Αν χρειαστεί μπορεί να μπει και σε σπήλαιο, κάνει οτιδήποτε έχει σχέση με τον βυθό. Δηλαδή από αρχαιολογικές ανασκαφές, μέχρι λιμενικά έργα!».

«Κοίταξε να δεις, είμαστε 20 χρόνια μαζί. Δηλαδή, εντάξει, έχω φάει πολλές φρίκες, πολλές αγωνίες, αλλά από ένα σημείο και μετά το παίρνεις απόφαση. Λες “αυτό έχω, αυτό είναι, πορεύομαι με αυτό”», εξήγησε στη συνέχεια η ηθοποιός.

16:50 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

