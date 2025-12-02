Αθηνά Οικονομάκου για Μπρούνο Τσερέλα: «Μπορούμε να μιλάμε για ώρες για τα πράγματα που με κέρδισαν σε εκείνον»

Δηλώσεις στο Πρωινό έκανε η Αθηνά Οικονομάκου. Η γνωστή ηθοποιός ρωτήθηκε για τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα αλλά και για τα σχέδια που έχει με την οικογένειά της για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η Αθηνά Οικονομάκου είπε χαρακτηριστικά για τον Μπρούνο Τσερέλα και το πώς αντιδρά στις λαμπερές εμφανίσεις της: «Όπως καταλαβαίνετε, όμορφα πράγματα. Είναι πολύ γλυκός και τρυφερός. Είναι ένας άνθρωπος που με εμπνέει, με βοηθάει, ταιριάζουμε πολύ σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα μπορούσα να είμαι με έναν άνθρωπο ζηλιάρη και κτητικό».

Στη συνέχεια, η Αθηνά Οικονομάκου ρωτήθηκε για το πώς είναι να έχει μια γυναίκα δίπλα της έναν τόσο ωραίο άνδρα: «Μου φτιάχνει τη διάθεση, μου αρέσει και σαν άντρας, αλλά νομίζω ότι η προσωπικότητά του είναι πολύ πιο δυνατή από την εμφάνισή του, οπότε μπορείτε να αντιληφθείτε τι σημαίνει αυτό. Αυτό που με κέρδισε είναι το υπέροχο μυαλό του, η ευγένειά του, η ηρεμία του, η σταθερότητά του και πάρα πολλά άλλα πράγματα που μπορούμε να μιλάμε για ώρες».

Η Αθηνά Οικονομάκου αποκάλυψε πως τα Χριστούγεννα θα μείνουν στην Ελλάδα και την Πρωτοχρονιά θα πραγματοποιήσει με την οικογένειά της ένα ταξίδι.

Αναφορικά με τον γάμο της, η Αθηνά Οικονομάκου κι αν θα γίνει το 2026 απάντησε: «Θα δούμε. Θα δούμε. Να πείτε στον κόσμο πολλή αγάπη, πολλά φιλιά και να ‘μαστε όλοι καλά».

 

