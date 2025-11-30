Αθηνά Οικονομάκου: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τα παιδιά της – Η κορυφή… έμεινε για τον Μπρούνο Τσερέλα

Αθηνά Οικονομάκου: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τα παιδιά της – Η κορυφή… έμεινε για τον Μπρούνο Τσερέλα

Η Αθηνά Οικονομάκου στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της μαζί με τα παιδιά της, αλλά άφησε… την κορυφή για τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα.

Η αγαπημένη ηθοποιός έκανε έναν άκρως εντυπωσιακό στολισμό και μας έδειξε με ένα βίντεο το δέντρο υπερπαραγωγή που στόλισε για τα φετινά Χριστούγεννα, έχοντας ως βοηθούς τα δύο παιδιά της, τον Μάξιμο και τη Σιέννα.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που ανήρτησε η Αθηνά Οικονομάκου, βλέπουμε ότι η κορυφή του δέντρου δεν έχει στολιστεί ακόμα και όπως έγραψε περιμένουν τον σύντροφό της για να διακοσμήσει και το υπόλοιπο δέντρο.

