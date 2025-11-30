Καταστροφικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία: 600 νεκροί, ολόκληρα χωριά βυθίστηκαν κάτω από το νερό

Οι καταστροφικές πλημμύρες σε όλη τη νοτιοανατολική Ασία έχουν αφήσει τουλάχιστον 600 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους, αφού χωριά βυθίστηκαν κάτω από το νερό.

Οι βροχές των μουσώνων, που επιδεινώθηκαν από τις τροπικές καταιγίδες, προκάλεσαν μερικές από τις χειρότερες πλημμύρες στην περιοχή εδώ και χρόνια, με εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν πληγεί στην Ινδονησία, τη Μαλαισία, την Ταϊλάνδη και τη Σρι Λάνκα.

Ασταμάτητες βροχοπτώσεις ξεκίνησαν την Τετάρτη στο ινδονησιακό νησί Σουμάτρα, όπου τουλάχιστον 303 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ένας κάτοικος του Μπιρεουέν στην επαρχία Άτσεχ της Σουμάτρας δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης: «Κατά τη διάρκεια της πλημμύρας, όλα είχαν εξαφανιστεί. Ήθελα να σώσω τα ρούχα μου, αλλά το σπίτι μου κατέρρευσε».

Με εκατοντάδες ακόμη αγνοούμενους, ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί. Χιλιάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι, κάποιοι περιμένοντας διάσωση στις στέγες των σπιτιών.

Μέχρι το Σάββατο, περισσότεροι από 300 άνθρωποι είχαν πεθάνει στην Ινδονησία και 160 στην Ταϊλάνδη, με πάνω από 130 θανάτους να έχουν αναφερθεί στη Σρι Λάνκα και τουλάχιστον δύο στη Μαλαισία.

Ένας εξαιρετικά σπάνιος τροπικός κυκλώνας, με την ονομασία κυκλώνας Σενγιάρ, προκάλεσε καταστροφικές κατολισθήσεις και πλημμύρες στην Ινδονησία, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν σπίτια και χιλιάδες κτίρια να πλημμυρίσουν.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδονησίας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι σχεδόν 300 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις πλημμύρες που έπληξαν τη Σουμάτρα.

«Το ρεύμα ήταν πολύ γρήγορο, σε λίγα δευτερόλεπτα έφτασε στους δρόμους, μπήκε στα σπίτια», δήλωσε στο BBC μια κάτοικος της επαρχίας Άτσεχ, η Αρίνι Αμαλία.