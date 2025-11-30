Άγιος Έρωτας – επόμενα επεισόδια: Ο πατήρ Νικόλαος έρχεται ξανά κοντά με την Χλόη

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στη σειρά “Άγιος Έρωτας” στα επεισόδια που έρχονται από Δευτέρα ως Πέμπτη στις 21:00 στον Alpha.

Τι θα δούμε αναλυτικά

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 37 – ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ο πατήρ Νικόλαος εξομολογείται στη Χλόη όλη την αλήθεια για την αδερφή του και τον ερχομό του στη Στέρνα. Ο Παύλος, ενώ περιμένει να αποφυλακιστεί, προς μεγάλη του έκπληξη μαθαίνει από το δικηγόρο του ότι μεταφέρεται στις φυλακές της Άμφισσας.

Η Θάλεια απορεί με την αντίδραση της Μάρως απέναντι στον Τάσο. Η Ελένη κάνει μια συζήτηση με τον Κυριάκο, που του προκαλεί απορίες. Εν τω μεταξύ, η απαγωγή της μικρής Ελευθερίας, προκαλεί τριγμούς και συγκρούσεις.

Η Χλόη τα βάζει με όλους και στρέφεται για μια ακόμη φορά στον πατέρα Νικόλαο για βοήθεια, ενώ η Σμαρώ καταρρέει και νιώθει τύψεις, επειδή θεωρεί ότι εκείνη φταίει που άρπαξαν την εγγονή της. Ο Νικηφόρος δίνει εντολές για την εύρεση της Ελευθερίας.

Η Χριστίνα, έχοντας κερδίσει την εύνοια της Αγγέλας, κάνει συμμαχία μαζί της μέσα στη φυλακή και της ζητάει κάτι, που μπορεί να τα ανατρέψει όλα. Η Δέσποινα έχει μια κρυφή συνάντηση, με έναν γνώριμο από το παρελθόν.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 38 – ΤΡΙΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η Χλόη, απελπισμένη μετά την εξαφάνιση της μικρής Ελευθερίας, ζητά τη βοήθεια του πατρός Νικόλαου. Εκείνος της προτείνει να τη συνοδεύσει στη Βόνιτσα για να αναζητήσουν το παιδί, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Πέτρου, που κατηγορεί τη Χλόη πως χρησιμοποιεί την κατάσταση για να ξαναπλησιάσει τον πατέρα Νικόλαο.

Η Δέσποινα, στο μεταξύ, αναζητά απαντήσεις από τον Θόδωρο για τις αντιφάσεις που έχει ανακαλύψει στην ιστορία του. Την ίδια ώρα, ο Παύλος έρχεται αντιμέτωπος με τις δυσκολίες της φυλακής, καθώς κινδυνεύει από τους συγκρατούμενούς του.

Κι ενώ ο Βεργάδης παζαρεύει με τον διευθυντή των φυλακών για να του εξασφαλίσει προνομιακή μεταχείριση, η Σοφία, προκειμένου να βοηθήσει τον πατέρα της, αποδέχεται την προτροπή του να επηρεάσει τη Θάλεια. Ο Αργύρης, αν και επιμένει να αφήσουν την υπόθεση της Ελευθερίας στη χωροφυλακή, τελικά συναινεί στο σχέδιο της Χλόης και του πατρός Νικόλαου να αποσπάσουν πληροφορίες από τη Φιλιώ.

Κι ενώ οι δύο τελευταίοι φτάνουν στη Βόνιτσα, πίσω στη Στέρνα η Δέσποινα αποφασίζει να εκδικηθεί τη Δώρα για τον φόνο του Γεράσιμου, ενώ ο Παύλος αντιμετωπίζει κι εκείνος έναν θανάσιμο κίνδυνο.

EΠΕΙΣΟΔΙΟ 39 – ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η Φιλιώ, υπόσχεται στον πατέρα Νικόλαο και τη Χλόη, πως όταν μάθει πού βρίσκονται η Πόπη, ο Γιάννος και η μικρή Ελευθερία θα ειδοποιήσει και τους ίδιους. Αυτή η χαραμάδα ελπίδας που τους δίνει η Φιλιώ θα φέρει πιο κοντά τον πατέρα Νικόλαο και τη Χλόη.

Στις φυλακές, η Χριστίνα με τη βοήθεια της Αγγέλας οδηγεί τον Παύλο σε μια νυχτερινή αναμέτρηση, τον απειλεί και ανατρέπει τους ρόλους. Σύντομα ο Παύλος δέχεται μια μαχαιριά στα πλευρά στον διάδρομο της αντρικής πτέρυγας, ενώ αντίστοιχα η Χριστίνα απειλείται από τη Βούλα.

Στη Στέρνα, η Σοφία προσπαθεί μάταια να μαλακώσει τη Θάλεια και να τη μεταπείσει να δείξει λίγη συμπόνια για τον Παύλο, ενώ της ζητά να τον επισκεφθεί έστω μια φορά. Η Δώρα, από την πλευρά της, λέει στη Δέσποινα όλη την ιστορία της «ψεύτικης κηδείας» του μωρού της Χλόης.

Η Δέσποινα από τα λεγόμενα της νομίζει ότι πράγματι ο Αργύρης σκότωσε την Καλλιόπη. Ο Στέφανος νιώθοντας τον κίνδυνο προσπαθεί μάταια να βάλει φρένο στη συνεργασία με τον Λούη.

EΠΕΙΣΟΔΙΟ 40 – ΠΕΜΠΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ο Παύλος ετοιμάζει το πιο ύπουλο χτύπημα λέγοντας στον Νικηφόρο ότι η Χριστίνα σκότωσε την Κατρίν, και ο ίδιος απλώς της έδωσε άλλοθι. Η αποκάλυψη σοκάρει τον Κυριάκο και τον Αντρέα, που πρέπει να βρουν τρόπο να αντιμετωπίσουν την καινούργια κατάσταση. Παράλληλα, η Χλόη απελπίζεται ψάχνοντας μάταια την Ελευθερία.

Η Δέσποινα είναι έτοιμη να εκδικηθεί τη Δώρα, ενώ η Θάλεια δέχεται επίθεση από την Ελένη όταν προσπαθεί να της μιλήσει για το μέλλον της. Εντωμεταξύ, ο Κυριάκος ανακαλύπτει ότι τα παιδιά του συναναστρέφονται με κάποιον που ήταν φυλακή και ο Στέφανος με τον Πέτρο μπλέκουν όλο και βαθύτερα με τα λαθραία.

Και όλα αυτά ενώ η Χλόη ετοιμάζει στον πατέρα Νικόλαο ένα δώρο που θα τον συγκινήσει πολύ βαθιά.