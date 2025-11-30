Μαθητής λυκείου ανακάλυψε απολίθωμα 150 εκατομμυρίων ετών την πρώτη ημέρα ανασκαφής

Ένα απολίθωμα 150 εκατομμυρίων ετών από την Ιουρασική εποχή εμφανίστηκε σε σημείο ανασκαφής στη Μοντάνα φέτος και ανακαλύφθηκε όχι από έναν επιστήμονα, αλλά από έναν μαθητή λυκείου από το Κονέκτικατ.

Ο Aidan Connor, τελειόφοιτος στην Ακαδημία Τσέσαϊρ στην κομητεία Νιου Χέιβεν, βρήκε το αρχαίο οστό στο Ρεντ Λοτζ της Μοντάνα, αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με δελτίο τύπου της ακαδημίας.

Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα επιχορηγήσεων Rizzolo-Larson Venture Grant, ο μαθητής ταξίδεψε δυτικά με το Ινστιτούτο Επιστημών Elevation (Elevation Science Institute) στο πλαίσιο ανασκαφής στην οποία συμμετείχαν έφηβοι από όλη τη χώρα.

Την πρώτη ημέρα της ανασκαφής, ο Connor εντόπισε ένα οστό δαχτύλου στο μέγεθος του μικρού δαχτύλου, το οποίο πιθανότατα ανήκε σε έναν μικρό δεινόσαυρο κατά την Ιουρασική περίοδο.

Χρειάστηκε περίπου μία ώρα για τον τελειόφοιτο να εξαγάγει το απολίθωμα, κάτι που θεωρείται σχετικά γρήγορο.

Ο έφηβος περιέγραψε την εμπειρία ως “πολύ αγχωτική”.

“Πολλή δουλειά πεδίου, ειδικά στην παλαιοντολογία, όπου προσπαθείς όσο πιο σκληρά μπορείς να μην σπάσεις πολύ σημαντικά πράγματα”, είπε ο Connor, σύμφωνα με το δελτίο Tύπου. Αφού βρήκε το οστό, o μαθητής πέρασε την υπόλοιπη εβδομάδα φτιάχνοντας θήκες για άλλα απολιθώματα, μια διαδικασία που περιλαμβάνει επικάλυψή τους με γύψο (σοβάτισμα) για να αποφευχθεί η ζημιά κατά τη μεταφορά.

Μιλώντας στο Fox News Digital, ο Connor, είπε ότι όλη η εμπειρία ήταν “αρκετά συναρπαστική“. “Ήταν πολύ ικανοποιητικό για το παιδί μέσα μου”, πρόσθεσε. “Ήταν σίγουρα ανταποδοτικό το να καταφέρω επιτέλους να το προετοιμάσω το απολίθωμα, καθώς και πολλά άλλα απολιθώματα στην περιοχή, για μεταφορά”.

Ο Marc Arison, κοσμήτορας ακαδημαϊκών θεμάτων στην Ακαδημία Τσέσαϊρ, δήλωσε στο Fox News Digital ότι η σχολική κοινότητα είναι εξαιρετικά περήφανη για τον επιμελή μαθητή.

“Αυτό για το οποίο είμαστε περισσότερο περήφανοι είναι η πολύγλωσση αγάπη του για τη μάθηση, και η προθυμία του να συνδυάσει το πάθος με την υπομονή, την πρακτική και τη διαδικασία”.

Ο κοσμήτορας πρόσθεσε ότι ο Connor εξετάζει σχολές που προσφέρουν ειδικότητες όπως η παλαιοντολογία και οι μουσειακές σπουδές και εξακολουθεί να σταθμίζει τις επιλογές του ενόψει της αποφοίτησής του την επόμενη άνοιξη.

Η επιχορήγηση Rizzolo-Larson Venture Grant είναι ο τρόπος της σχολής να επιτρέπει στους μαθητές να “κάνουν ενδιαφέροντα πράγματα”, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο για να ακολουθήσουν τις κλίσεις τους.

Μαθητές έχουν εργαστεί σε προγράμματα σε χώρες όπως η Νότια Αφρική και το Μπανγκλαντές, είπε ο Arison. “Η δουλειά του Aidan αυτό το καλοκαίρι είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα των τρόπων με τους οποίους η Ακαδημία Τσέσαϊρ βοηθά τους μαθητές να ξεκλειδώσουν όχι μόνο τις δυνατότητές τους αλλά και τον εαυτό τους”, πρόσθεσε.