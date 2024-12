Βρετανία: Τρία απολιθώματα δεινόσαυρων βγαίνουν στο σφυρί σε δημοπρασία στο Λονδίνο

Τρία απολιθώματα δεινόσαυρων από την Ιουράσια περίοδο (Jurassic period) θα βγουν στο σφυρί σε δημοπρασία στο Λονδίνο την Πέμπτη (12/12), με την αξία τους να υπολογίζεται σε εκατομμύρια δολάρια.

Ο οίκος Christie’s δημοπρατεί τους σκελετούς ενός ενήλικα και ενός νεαρού Αλλόσαυρου (Allosaurus), που πωλούνται ως ζευγάρι, με την τιμή τους να εκτιμάται μεταξύ 5-8 εκατομμυρίων στερλινών και ένα απολίθωμα Στεγόσαυρου (Stegosaurus) με την αξία του να υπολογίζεται μεταξύ 3 έως 5 εκατομμυρίων στερλινών.

