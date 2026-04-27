Εσωκομματικές εκλογές ΠΑΣΟΚ: Εξελέγη νέος γραμματέας ο Γιάννης Βαρδακαστάνης – Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Σε μια σαφή επικράτηση, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης εξελέγη γραμματέας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με 279 ψήφους των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής.

Η εκλογή του σηματοδοτεί την επιλογή Ανδρουλάκη για κομματική συνέχεια με πρόσωπο θεσμικής εμπειρίας, σε μια περίοδο που το ΠΑΣΟΚ αναζητά πολιτική επανεκκίνηση και διεύρυνση ακροατηρίου.

Στην σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου βρέθηκε 1 λευκό ψηφοδέλτιο πρώτος εξελέγη ο εκπρόσωπος του κόμματος,  Κώστας Τσουκαλάς με 261 και στη δεύτερη θέση η Μιλένα Αποστολάκη με 251 και τρίτος ο Μανώλης Χριστοδουλάκης με 230. Τέταρτος εξελέγη ο Παύλος Γερουλάνος με την ‘Αννα Διαμαντοπούλου να εκλέγεται έβδομη μετά τον Ανδρλεα Σπυρόπουλο και τον Μιχάλη Κατρίνη.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έχουν ως εξής:

Α. Εκλογή Γραμματέα Κ.Π.Ε.

  • Ψήφισαν: 317
  • Γιάννης Βαρδακαστάνης: 279
  • Λευκά: 30
  • Άκυρα: 8

Β. Σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου – Εκλέγονται:

(Ψήφισαν: 317 / Λευκά: 1)

  1.  Κώστας Τσουκαλάς 261
  2.  Μιλένα Αποστολάκη 251
  3.  Μανώλης Χριστοδουλάκης 230
  4.  Παύλος Γερουλάνος 228
  5.  Ανδρέας Σπυρόπουλος 226
  6.  Μιχάλης Κατρίνης 226
  7.  Άννα Διαμαντοπούλου 224
  8.  Όλγα Μαρκογιαννάκη 220
  9.  Παύλος Χρηστίδης 211
  10. .Θανάσης Γλαβίνας 201
  11.  Χάρης Δούκας 192
  12.  Κώστας Σκανδαλίδης 184
  13.  Νίκος Μήλης 181
  14.  Λευτέρης Καρχιμάκης 176
  15.  Κώστας Παπαδημητρίου 174
  16. Μιχάλης Αεράκης 174
  17. Μαρία Δαφέρμου 170
  18. Μάρα Κουκουδάκη 159
  19. Κατερίνα Σολωμού 144
  20. Έφη Χαλάτση 131
  21. Φίλιππος Σαχινίδης 129
  22. Τόνια Αντωνίου 124
  23. Μιχάλης Τζελέπης 121

Γ. Σταυροδοσία ΕΔΕΚΑΠ – Εκλέγονται:

(Ψήφισαν: 317, Άκυρα: 1, Λευκά:2)

  1. Κόκκιας Σάκης 190
  2. Καπώνης Δημοσθένης 184
  3. Ζούπη Εύα 159
  4. Παπαγιανάκης Κώστας 159
  5. Τσούνης Χρήστος 159
  6. Μηνοβγιούδης Στέλιος 156
  7. Μπίνα Στέλλα 156
  8. Πολίτης Θωμάς 150
  9. Τσακάλου Δανάη 150
  10. Αυξεντίου Κατερίνα 140
  11. Τσαρος Περικλής 137
  12. Νούσιος Βασίλης 124
  13. Κατσίλας Γρηγόρης 123
  14. Σιώζου Σεβαστή 120
  15. Κονδύλης Χάρης 118

