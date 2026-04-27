Εσωκομματικές εκλογές ΠΑΣΟΚ: Εξελέγη νέος γραμματέας ο Γιάννης Βαρδακαστάνης – Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Σε μια σαφή επικράτηση, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης εξελέγη γραμματέας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με 279 ψήφους των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής.
Η εκλογή του σηματοδοτεί την επιλογή Ανδρουλάκη για κομματική συνέχεια με πρόσωπο θεσμικής εμπειρίας, σε μια περίοδο που το ΠΑΣΟΚ αναζητά πολιτική επανεκκίνηση και διεύρυνση ακροατηρίου.
Στην σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου βρέθηκε 1 λευκό ψηφοδέλτιο πρώτος εξελέγη ο εκπρόσωπος του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς με 261 και στη δεύτερη θέση η Μιλένα Αποστολάκη με 251 και τρίτος ο Μανώλης Χριστοδουλάκης με 230. Τέταρτος εξελέγη ο Παύλος Γερουλάνος με την ‘Αννα Διαμαντοπούλου να εκλέγεται έβδομη μετά τον Ανδρλεα Σπυρόπουλο και τον Μιχάλη Κατρίνη.
Αναλυτικά η Ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής
Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έχουν ως εξής:
Α. Εκλογή Γραμματέα Κ.Π.Ε.
- Ψήφισαν: 317
- Γιάννης Βαρδακαστάνης: 279
- Λευκά: 30
- Άκυρα: 8
Β. Σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου – Εκλέγονται:
(Ψήφισαν: 317 / Λευκά: 1)
- Κώστας Τσουκαλάς 261
- Μιλένα Αποστολάκη 251
- Μανώλης Χριστοδουλάκης 230
- Παύλος Γερουλάνος 228
- Ανδρέας Σπυρόπουλος 226
- Μιχάλης Κατρίνης 226
- Άννα Διαμαντοπούλου 224
- Όλγα Μαρκογιαννάκη 220
- Παύλος Χρηστίδης 211
- .Θανάσης Γλαβίνας 201
- Χάρης Δούκας 192
- Κώστας Σκανδαλίδης 184
- Νίκος Μήλης 181
- Λευτέρης Καρχιμάκης 176
- Κώστας Παπαδημητρίου 174
- Μιχάλης Αεράκης 174
- Μαρία Δαφέρμου 170
- Μάρα Κουκουδάκη 159
- Κατερίνα Σολωμού 144
- Έφη Χαλάτση 131
- Φίλιππος Σαχινίδης 129
- Τόνια Αντωνίου 124
- Μιχάλης Τζελέπης 121
Γ. Σταυροδοσία ΕΔΕΚΑΠ – Εκλέγονται:
(Ψήφισαν: 317, Άκυρα: 1, Λευκά:2)
- Κόκκιας Σάκης 190
- Καπώνης Δημοσθένης 184
- Ζούπη Εύα 159
- Παπαγιανάκης Κώστας 159
- Τσούνης Χρήστος 159
- Μηνοβγιούδης Στέλιος 156
- Μπίνα Στέλλα 156
- Πολίτης Θωμάς 150
- Τσακάλου Δανάη 150
- Αυξεντίου Κατερίνα 140
- Τσαρος Περικλής 137
- Νούσιος Βασίλης 124
- Κατσίλας Γρηγόρης 123
- Σιώζου Σεβαστή 120
- Κονδύλης Χάρης 118