Αμμωνίτης: Ένα μυστηριώδες απολίθωμα από το βαθύ διάστημα που θα μπορούσε να ξαναγράψει την ιστορία του ηλιακού συστήματος

Ένα μυστηριώδες αντικείμενο που ανακαλύφθηκε πέρα από τον Πλούτωνα, με το όνομα «Αμμωνίτης», μπορεί να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε για το Ηλιακό Σύστημα. Η ανακάλυψή του, με τη χρήση του τηλεσκοπίου Subaru, αποκαλύπτει ότι αυτό το αντικείμενο ακολουθεί μια πολύ σπάνια τροχιά που διαρκεί πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, προσφέροντας σημαντικές ενδείξεις για τη διαμόρφωση του εξωτερικού Ηλιακού Συστήματος.

Αυτή η ανακάλυψη αμφισβητεί τη θεωρία για τον Πλανήτη Εννέα και υποδεικνύει ότι ίσως υπήρξε κάποτε ένας πλανήτης που εκτοπίστηκε, προκαλώντας τις ασυνήθιστες τροχιές που παρατηρούμε σήμερα.

Ο «Αμμωνίτης» προσφέρει μια νέα ματιά στην αρχαία ιστορία του Ηλιακού Συστήματος, καθώς οι ερευνητές συνεχίζουν να μελετούν τη σημασία του για το παρελθόν του κόσμου μας.

Ποιος είναι ο Αμμωνίτης και πώς μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία του Ηλιακού Συστήματος

Με το προσωνύμιο «Αμμωνίτης», ο αρχαίος αυτός κόσμος έχει μια τροχιά που δεν μοιάζει με καμία άλλη, τοποθετώντας τον στην εξαιρετικά σπάνια κατηγορία των «σεννοειδών». Η ανακάλυψή του, που έγινε με το τηλεσκόπιο Subaru και επιβεβαιώθηκε μέσω ετών καταγραφής δεδομένων τροχιάς, αμφισβητεί τις θεωρίες για τον Πλανήτη Εννέα και υποδεικνύει μια πιθανή αναταραχή στον πλανητικό σύστημα πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Με μια σταθερή τροχιά που διαρκεί πάνω από 4 δισεκατομμύρια χρόνια, ο Αμμωνίτης ενδέχεται να είναι ένα κοσμικό απολίθωμα — ένα κατάλοιπο μιας ταραχώδους εποχής, όταν αόρατες δυνάμεις ή ακόμη και χαμένοι πλανήτες διαμόρφωσαν τις παρυφές της ηλιακής μας γειτονιάς.

Ανακάλυψη ενός μακρινού αντικειμένου πέρα από τον Πλούτωνα

Αστρονόμοι που χρησιμοποίησαν το τηλεσκόπιο Subaru έχουν εντοπίσει ένα μικρό, μακρινό αντικείμενο πέρα από τον Πλούτωνα, το οποίο μπορεί να προσφέρει σημαντικές ενδείξεις για το πώς σχηματίστηκε και εξελίχθηκε το εξωτερικό Ηλιακό Σύστημα και πώς έφτασε στην τρέχουσα κατάσταση του. Τα συμπεράσματά τους,DOI: 10.1038/s41550-025-02595-7

Σύμφωνα με το SciTechDaily το αντικείμενο που ονομάστηκε «Αμμωνίτης» από την ερευνητική ομάδα, ανακαλύφθηκε μέσω του προγράμματος FOSSIL (Formation of the Outer Solar System: An Icy Legacy), το οποίο αξιοποιεί το ευρύ πεδίο θέασης του τηλεσκοπίου Subaru.

Παρατηρήσεις που έγιναν τον Μάρτιο, τον Μάιο και τον Αύγουστο του 2023 οδήγησαν στην αρχική ανίχνευση του αντικειμένου, το οποίο τώρα έχει επίσημη ονομασία 2023 KQ14. Στο μέλλον, θα του δοθεί ένα πιο παραδοσιακό όνομα από την Διεθνή Αστρονομική Ένωση.

Αργότερα, τον Ιούλιο του 2024, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το τηλεσκόπιο Καναδά-Γαλλίας-Χαβάης για παρακολούθηση και επίσης εντόπισαν παλαιότερες, προηγουμένως παραμελημένες παρατηρήσεις του αντικειμένου σε αρχειακά δεδομένα από άλλους σταθμούς παρατήρησης.

Αυτό τους επέτρεψε να παρακολουθήσουν την πορεία του αντικειμένου για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Εξαιτίας της εξαιρετικά ασυνήθιστης και απομακρυσμένης τροχιάς του, το 2023 KQ14 έχει ταξινομηθεί ως «σεννοειδές», μια πολύ σπάνια κατηγορία στην οποία ανήκουν μόνο τρία άλλα γνωστά μέλη.

Μακροχρόνια τροχιά και αρχαία σταθερότητα

Οι υπολογισμοί που πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα FOSSIL, περιλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποίησαν πόρους από το Εθνικό Αστρονομικό Παρατηρητήριο της Ιαπωνίας, υποδεικνύουν ότι το 2023 KQ14 έχει ακολουθήσει μια σταθερή τροχιά για περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Αν και η τρέχουσα πορεία του δεν συμφωνεί με αυτές των άλλων γνωστών σεννοειδών, τα μοντέλα δείχνουν ότι οι τροχιές τους ήταν εκπληκτικά παρόμοιες πριν από περίπου 4,2 δισεκατομμύρια χρόνια.

Το γεγονός ότι το 2023 KQ14 ακολουθεί τώρα μια τροχιά διαφορετική από αυτή των άλλων σεννοειδών, υποδηλώνει ότι ο εξωτερικός Ηλιακός Σύστημα είναι πιο ποικιλόμορφος και πολύπλοκος από ό,τι θεωρούσαμε προηγουμένως. Αυτή η ανακάλυψη τοποθετεί επίσης νέους περιορισμούς στην υποθετική ύπαρξη του Πλανήτη Εννέα.

Αν ο Πλανήτης Εννέα υπάρχει, η τροχιά του πρέπει να βρίσκεται πιο μακριά από ό,τι συνήθως προβλέπεται.

Αμφισβήτηση της Υπόθεσης του Πλανήτη Εννέα

Ο Δρ. Yukun Huang από το Εθνικό Αστρονομικό Παρατηρητήριο της Ιαπωνίας, ο οποίος πραγματοποίησε προσομοιώσεις της τροχιάς, σχολιάζει:

«Το γεγονός ότι η τρέχουσα τροχιά του 2023 KQ14 δεν ευθυγραμμίζεται με αυτές των άλλων τριών σεννοειδών μειώνει την πιθανότητα της υπόθεσης του Πλανήτη Εννέα. Είναι πιθανό ότι κάποτε υπήρχε ένας πλανήτης στο Ηλιακό Σύστημα, αλλά αργότερα εκτοπίστηκε, προκαλώντας τις ασυνήθιστες τροχιές που παρατηρούμε σήμερα».

Ενδείξεις για το Αρχαίο Ηλιακό Σύστημα

Όσον αφορά τη σημασία αυτής της ανακάλυψης, η Δρ. Fumi Yoshida δηλώνει: «Το 2023 KQ14 βρέθηκε σε μια περιοχή πολύ μακριά όπου η βαρύτητα του Ποσειδώνα έχει ελάχιστη επιρροή. Η παρουσία αντικειμένων με ελικοειδείς τροχιές και μεγάλες αποστάσεις περιήλιου σε αυτήν την περιοχή υποδηλώνει ότι κάτι εξαιρετικό συνέβη κατά την αρχαία εποχή όταν σχηματίστηκε το 2023 KQ14».

«Η κατανόηση της τροχιακής εξέλιξης και των φυσικών ιδιοτήτων αυτών των μοναδικών, απομακρυσμένων αντικειμένων είναι κρίσιμη για την πλήρη κατανόηση της ιστορίας του Ηλιακού Συστήματος. Προς το παρόν, το τηλεσκόπιο Subaru είναι ένα από τα λίγα τηλεσκόπια στη Γη που είναι σε θέση να κάνει τέτοιες ανακαλύψεις.

Οι επιστήμονες θα ήταν ευτυχείς αν η ομάδα FOSSIL μπορούσε να πραγματοποιήσει πολλές περισσότερες ανακαλύψεις σαν αυτή και να βοηθήσει στην απεικόνιση μιας ολοκληρωμένης εικόνας της ιστορίας του Ηλιακού Συστήματος».