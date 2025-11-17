Αθηνά Οικονομάκου-Μπρούνο Τσερέλα: Έπαιξαν μπάσκετ μαζί την Κιάρα Φεράνι – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

Η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε για ακόμη μια φορά στο Μιλάνο, αυτή τη φορά όμως είχε μαζί της και τα δύο της παιδιά. Η γνωστή ηθοποιός αποφάσισε να περάσει ένα οικογενειακό Σαββατοκύριακο στην Ιταλία, συνδυάζοντας ξεκούραση και όμορφες στιγμές με τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου, μέσα από ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκάλυψε ότι ταξίδεψε με τα παιδιά της στο εξωτερικό για να συναντήσει τον αγαπημένο της. Οι τέσσερίς τους πέρασαν χαλαρές και ξέγνοιαστες στιγμές, μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τη ρουτίνα της καθημερινότητας.

Το πρωί της Κυριακής 16 Νοεμβρίου, ο Μπρούνο Τσερέλα, ο οποίος υπήρξε στο παρελθόν μπασκετμπολίστας, διοργάνωσε στο Μιλάνο ένα ξεχωριστό event αφιερωμένο στο μπάσκετ, με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων. Στο πλευρό του βρέθηκαν η Αθηνά και τα παιδιά τους, ενώ την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της και η γνωστή influencer Κιάρα Φεράνι, που ζει μόνιμα στην ιταλική πόλη.

