Μουντιάλ 2026: Οι 32 από τις 48 ομάδες που έχουν πάρει το «εισιτήριο» για τα τελικά

Η Πορτογαλία και η Νορβηγία εξασφάλισαν τα «εισιτήριά» τους για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026, το οποίο θα γίνει το καλοκαίρι του 2026 σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό. Το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά με 48 ομάδες, ενώ μέχρι τώρα έχουν προκριθεί 32 Εθνικές Ομάδες από όλες τις συνομοσπονδίες. Η λίστα των ομάδων που έχουν ήδη πάρει θέση στη διοργάνωση διαμορφώνεται ως εξής, με τις χώρες να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των φιλάθλων ενόψει της μεγάλης γιορτής του ποδοσφαίρου.

Προκριμένες ομάδες μέχρι σήμερα

Διοργανώτριες χώρες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ

Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ UEFA: Αγγλία, Γαλλία, Κροατία, Πορτογαλία, Νορβηγία

Αγγλία, Γαλλία, Κροατία, Πορτογαλία, Νορβηγία AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία

Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία CAF (Αφρική): Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού

Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη

Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία

Καθώς το τουρνουά θα έχει αυξημένο αριθμό ομάδων, κάθε ζώνη διαθέτει διαφορετικό αριθμό απευθείας θέσεων, αλλά και εισιτήρια που θα κριθούν μέσω του Play-Off, το οποίο αποτελεί νέο θεσμό για την Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Κατανομή θέσεων πρόκρισης

AFC: 8 απευθείας θέσεις + 1 θέση μέσω Play-Off

8 απευθείας θέσεις + 1 θέση μέσω Play-Off CAF: 9 απευθείας θέσεις + 1 θέση μέσω Play-Off

9 απευθείας θέσεις + 1 θέση μέσω Play-Off CONCACAF: 6 απευθείας θέσεις (3 + 3 των διοργανωτριών) + 2 θέσεις μέσω Play-Off

6 απευθείας θέσεις (3 + 3 των διοργανωτριών) + 2 θέσεις μέσω Play-Off CONMEBOL: 6 απευθείας θέσεις + 1 θέση μέσω Play-Off

6 απευθείας θέσεις + 1 θέση μέσω Play-Off OFC: 1 απευθείας θέση + 1 θέση μέσω Play-Off

1 απευθείας θέση + 1 θέση μέσω Play-Off UEFA: 16 απευθείας θέσεις

Η διαδικασία θα κορυφωθεί με την κλήρωση των ομίλων, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 στο Kennedy Center στην Ουάσινγκτον. Η κλήρωση θα ξεκινήσει στις 12:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας), ενώ οι διοργανώτριες χώρες θα τοποθετηθούν στις θέσεις A1 (Μεξικό), B1 (Καναδάς) και D1 (ΗΠΑ), όπως προβλέπει το περσινό πρόγραμμα αγώνων.

Μέχρι τότε, 42 από τις 48 ομάδες θα έχουν κλείσει θέση στην τελική φάση. Οι υπόλοιπες έξι θέσεις θα προκύψουν από τα Play-Off του Μαρτίου 2026, όπου θα συμμετάσχουν έξι ομάδες από πέντε συνομοσπονδίες – με την UEFA να διεξάγει ξεχωριστή διαδικασία για τις τέσσερις τελευταίες ευρωπαϊκές θέσεις. Το τουρνουά των Play-Off θα πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, δίνοντας την τελευταία ευκαιρία στις ομάδες να βρεθούν στο μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού.