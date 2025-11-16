ATP Finals: Back to back τίτλους στο Τορίνο ο Γιανίκ Σίνερ

Μετά από ένα κλειστό παιχνίδι στο Τορίνο, ο Γιανίκ Σίνερ αναδείχτηκε νικητής, με 7-6 (4), 7-5, έναντι του Κάρλος Αλκαράθ στον τελικό του ATP Finals και κατέκτησε τον τίτλο, διατηρώντας… τα σκήπτρα του.

Οι “back to back” τίτλοι του Σίνερ ήρθαν χάρη στην 6η νίκη του επί του Αλκαράθ σε 16 αναμετρήσεις (6-10). Φέτος τον κέρδισε στον τελικό του Wimbledon και στον τελικό του ATP Finals, αλλά ηττήθηκε στον τελικό της Ρώμης, του Roland Garros και του US Open, τυπικά και στο Σινσινάτι, όπου ο αγώνας δεν ολοκληρώθηκε αφού ο Σίνερ ήταν αδιάθετος και εγκατέλειψε στο 1ο σετ.

Ο Σίνερ κατέκτησε τον φετινό τίτλο χωρίς να χάσει σετ, κάτι που πέτυχε για 2η διαδοχική χρονιά, στο ATP Finals, φτάνοντας τα 20 σερί κερδισμένα σετ στη διοργάνωση. Κανείς άλλος δεν το έχει καταφέρει στην ιστορία του τουρνουά. Έφτασε επίσης τις 31 συνεχόμενες νίκες σε indoors διοργανώσεις, στις οποίες παραμένει χωρίς ήττα τα δύο τελευταία χρόνια.

O Ιταλός τενίστας έφτασε τους 6 τίτλους μέσα στο 2025, κι ενώ απουσίασε για 3 μήνες, εξαιτίας της υπόθεσης ντόπινγκ από το 2024. Συμμετείχε σε 10 τελικούς στα 12 τουρνουά που έλαβε μέρος.

Επιπρόσθετα, αυτός ήταν ο 24ος τίτλος καριέρας για τον Σίνερ που απόψε (16/11) έγινε ο νεότερος τενίστας που υπερασπίζεται τον τίτλο του στη διοργάνωση μετά τον Ρότζερ Φέντερερ (23) τη διετία 2003-2004.

Ο Ισπανός τενίστας, Κάρλος Αλκαράθ, έβαλε δύσκολα στον Σίνερ, παρουσιάστηκε δυνατός, αλλά έχασε την ευκαιρία να προηγηθεί με σετ, καθώς είχε χαμένο set point στο 12ο game του 1ου σετ. Αυτό ήταν και το μοναδικό break point που υπήρξε σε όλο το 1ο σετ, για να επικρατήσει με 7-4 μετά από tie-break. Ο Αλκαράθ ξεκίνησε στο 2ο σετ με break και προηγήθηκε με 2-0 και με 3-1. Όμως, ο Σίνερ αντέδρασε, κέρδισε τα 6 από τα 8 επόμενα games, αξιοποίησε και τα δύο break points που είχε, το ένα από αυτά και match point, ενώ έσβησε ένα break point του Αλκαράθ όταν σέρβιρε για το 4-3. Ο Ιταλός προηγήθηκε με 6-5 και με νέο break έκανε το 7-5 και “σφράγισε” τη νίκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ