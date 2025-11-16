Καραμανλής για Δημήτρη Σταμάτη: Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον πολιτικό της ευθύνης και του μέτρου

Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Καραμανλής

Το δικό του “αντίο” είπε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής στον Δημήτρη Σταμάτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής, για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη έκανε την ακόλουθη δήλωση:  «Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Δημήτρη Σταμάτη. Τον πολιτικό της ευθύνης και του μέτρου. Τον ακέραιο άνθρωπο. Τον συναγωνιστή, από τα πρώτα μας βήματα, στη Θεσσαλονίκη. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Σταμάτης

Ο Δημήτριος Σταμάτης είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη.  Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ασκούσε ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου.

Το 1985 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, έως και το 1993. Ακόμα διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του πρώην υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατά την περίοδο 2005 – 2009, χρημάτισε Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το 2012 ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας της τρικομματικής κυβέρνησης στην οποία συμμετείχαν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ.  Στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015 ήταν υποψήφιος στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας της ΝΔ.

