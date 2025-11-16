Νόνη Δούνια για την εμμηνόπαυση: «Μέχρι τώρα οι γυναίκες δεν μιλούσαν γι’ αυτό, ήταν ταμπού»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Νόνη Δούνια
Φωτογραφία: Instagram/noni_dounia

Καλεσμένη στην εκπομπή της Ελένης Πετρουλάκη ήταν την Κυριακή (16/11) η Νόνη Δούνια. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, αναφέρθηκε στην εμμηνόπαυση, και εξομολογήθηκε πως την επηρέασε πάρα πολύ ως προς τις εναλλαγές που είχε στην ψυχολογία και την καθημερινότητά της. Ακόμα μίλησε για το ταμπού που υπάρχει γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

Ανάμεσα σε άλλα, η Νόνη Δούνια είπε στη συνέντευξή της πως: «Με επηρέασε πάρα πολύ η εμμηνόπαυση, με την έννοια ότι είχα τρομερές εναλλαγές στην ψυχολογία και την καθημερινότητά μου. Το οποίο ήταν μία τρέλα, γιατί ένιωθα ας πούμε ότι είμαι ένας άνθρωπος που τη μία στιγμή είμαι μια χαρά, χαρούμενη, και την άλλη στιγμή ήμουν στα όρια της κατάθλιψης, μπορούσα να κλαίω με το οτιδήποτε.

Οι εξάψεις είναι κάτι πάρα πολύ ενοχλητικό. Οπότε ποια η κάθε μου τσάντα έχει μία βεντάλια, γιατί δεν γίνεται, όταν το παθαίνεις αυτό τρελαίνεσαι. Εγώ έχω μπει στην εμμηνόπαυση από τα 50 μου, οπότε ακόμα υπάρχει αυτό, το κομμάτι με τις εξάψεις».

Ακόμα, εξήγησε ότι: «Όλη σου η ψυχολογία αλλάζει, γιατί είναι μία τεράστια ορμονική διαταραχή, για την οποία δεν έχουμε ενημερωθεί σωστά. Μέχρι τώρα οι γυναίκες δεν μιλούσαν γι’ αυτό, ήταν ταμπού, γιατί έχει συνδεθεί η εμμηνόπαυση με το γήρας».

«Νομίζω ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ότι υπάρχει ταμπού σε σχέση με το αν μεγαλώνει μία γυναίκα. Ότι έχει μία ημερομηνία λήξης, το οποίο το βρίσκω…

Όχι μόνο ότι δεν είναι παραγωγική, ότι δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Ότι δεν είναι παραγωγική και σαν άνθρωπος, επαγγελματίας, ότι τελειώνει η ζωή της, ότι έχει ημερομηνία λήξης.

Το θεωρώ πραγματικά γελοίο. Είναι στη καλύτερη φάση! Είναι στη φάση που μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα, γιατί έχει ολοκληρώσει ένα κομμάτι, έχει κλείσει αυτόν τον κύκλο και έχει ξεκινήσει ένας καινούργιος κύκλος, ο οποίος είναι πιο μαγικός από κάθε άλλον», πρόσθεσε η Νόνη Δούνια στη συνέντευξή της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η ιδανική ώρα για σεξ που αυξάνει την πιθανότητα να πάρετε προαγωγή και αύξηση στον μισθό σας

Τριχόπτωση: Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες για τη μόνιμη αντιμετώπιση της – Ποιες φυσικές λύσεις υπάρχουν

Δήμος προχωράει σε νέες προσλήψεις – Όλες οι λεπτομέρειες

ΑΑΔΕ: Ποιες εταιρείες βρίσκονται στο στόχαστρο της Αρχής και γιατί

17 – 23 Νοεμβρίου: Η πιο τυχερή ημέρα του κάθε ζωδίου – «Η εβδομάδα φέρνει ένα νέο ξεκίνημα για όλους»

Το WhatsApp ενεργοποιεί συνομιλίες με τρίτες εφαρμογές στην Ευρώπη
περισσότερα
22:14 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Εβελίνα Σκίτσκο: Αποκάλυψε τη μάχη της με τον καρκίνο – «Δεν πίστευα ότι θα ερχόταν η μέρα που θα μιλούσα δημοσίως για κάτι τόσο προσωπικό»

Με μία βαθιά συγκινητική ανάρτησή της στο προφίλ της στο Instagram, η Εβελίνα Σκίτσκο η οποία ...
20:59 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Μάριος Ιορδάνου: «Δύο είναι οι μεγαλύτεροι εθισμοί στην εποχή μας, οι υδατάνθρακες και ο μηνιαίος μισθός»

Συνέντευξη στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου έδωσε ο Μάριος Ιορδάν...
19:33 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Ναταλί Κάκκαβα για Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο το έφερε τηλεοπτικά η κυρία Χριστοπούλου…»

Την συνέντευξη που έδωσε το πρωί της Κυριακής (16/11) η Έλενα Χριστοπούλου στην Σίσσυ Χρηστίδο...
18:45 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Σταμάτης Κραουνάκης: Συγκινεί μιλώντας για τους γονείς του – «Έχω μόνο χαρά από εκείνους, αυτό ήταν μεγάλη κληρονομιά»

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου ο Σταμάτης Κραουνάκης μέσα από μία ανάρτησή του στο Facebook, γνωστο...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα