Νόνη Δούνια για την εμμηνόπαυση: «Μέχρι τώρα οι γυναίκες δεν μιλούσαν γι’ αυτό, ήταν ταμπού»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Ελένης Πετρουλάκη ήταν την Κυριακή (16/11) η Νόνη Δούνια. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, αναφέρθηκε στην εμμηνόπαυση, και εξομολογήθηκε πως την επηρέασε πάρα πολύ ως προς τις εναλλαγές που είχε στην ψυχολογία και την καθημερινότητά της. Ακόμα μίλησε για το ταμπού που υπάρχει γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

Ανάμεσα σε άλλα, η Νόνη Δούνια είπε στη συνέντευξή της πως: «Με επηρέασε πάρα πολύ η εμμηνόπαυση, με την έννοια ότι είχα τρομερές εναλλαγές στην ψυχολογία και την καθημερινότητά μου. Το οποίο ήταν μία τρέλα, γιατί ένιωθα ας πούμε ότι είμαι ένας άνθρωπος που τη μία στιγμή είμαι μια χαρά, χαρούμενη, και την άλλη στιγμή ήμουν στα όρια της κατάθλιψης, μπορούσα να κλαίω με το οτιδήποτε.

Οι εξάψεις είναι κάτι πάρα πολύ ενοχλητικό. Οπότε ποια η κάθε μου τσάντα έχει μία βεντάλια, γιατί δεν γίνεται, όταν το παθαίνεις αυτό τρελαίνεσαι. Εγώ έχω μπει στην εμμηνόπαυση από τα 50 μου, οπότε ακόμα υπάρχει αυτό, το κομμάτι με τις εξάψεις».

Ακόμα, εξήγησε ότι: «Όλη σου η ψυχολογία αλλάζει, γιατί είναι μία τεράστια ορμονική διαταραχή, για την οποία δεν έχουμε ενημερωθεί σωστά. Μέχρι τώρα οι γυναίκες δεν μιλούσαν γι’ αυτό, ήταν ταμπού, γιατί έχει συνδεθεί η εμμηνόπαυση με το γήρας».

«Νομίζω ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ότι υπάρχει ταμπού σε σχέση με το αν μεγαλώνει μία γυναίκα. Ότι έχει μία ημερομηνία λήξης, το οποίο το βρίσκω…

Όχι μόνο ότι δεν είναι παραγωγική, ότι δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Ότι δεν είναι παραγωγική και σαν άνθρωπος, επαγγελματίας, ότι τελειώνει η ζωή της, ότι έχει ημερομηνία λήξης.

Το θεωρώ πραγματικά γελοίο. Είναι στη καλύτερη φάση! Είναι στη φάση που μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα, γιατί έχει ολοκληρώσει ένα κομμάτι, έχει κλείσει αυτόν τον κύκλο και έχει ξεκινήσει ένας καινούργιος κύκλος, ο οποίος είναι πιο μαγικός από κάθε άλλον», πρόσθεσε η Νόνη Δούνια στη συνέντευξή της.